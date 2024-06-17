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«Не тенденция, а данность»
17.06.2024

«Не тенденция, а данность»

    • Небольшие новые игроки оперативно заменили крупных международных морских перевозчиков, ушедших с российского рынка два года назад. Они предложили свои маршрутные сети с учетом переориентации грузопотоков и сервисы по выгодным для грузоотправителей ценам. Рынок перешел в состояние высокой конкуренции – перевозчики, которые зачастую оперировали одним-двумя контейнеровозами, демпинговали, переманивая к себе клиентов, при этом не всегда могли обеспечить надежный и регулярный сервис. На этом фоне стала появляться информация о ликвидации той или иной контейнерной линии, о том, что перевозчик не выполняет свои обязательства, пусть порой и по не зависящим от него причинам, или вовсе ушел с российского рынка. Закономерность это или случайность, поделился своим мнением с SeaNews в кулуарах ПМЭФ-2024 генеральный директор С-Shipping Алексей Гагаринов.

    «Это не тенденция, это данность времени, – сказал А Гагаринов. – Я напомню, что за определенное количество лет закрылись перевозчики более крупные, с яркими известными именами. Это рынок, и здесь как раз вопрос менеджмента: где-то кто-то не учел что-то. Это не тенденция, это наша ежедневная рутина».

    По его словам, чтобы быть в строю, необходимо ежедневно отслеживать тенденции, рынок, динамику его развития фрахтовый рынок. «Это большая работа», – подчеркнул А Гагаринов.

    Новость о ликвидации одного из российских контейнерных перевозчиков А.Гагаринов прокомментировал так: «Это одна из первых линий на российском рынке в начале 2023 года, и они большие молодцы, они действительно много сделали, прошли большой путь. Где-то, наверное, что-то не сложилось».

    Фото: C-Shipping

     


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