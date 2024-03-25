С новыми международными участниками рынка надо учиться работать

Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделились директор по продуктам компании Zunami Александра Громова и менеджер по работе с ключевыми партнерами Мария Мазепа.

А. Громова: Конечно, бросается в глаза качество и креативные концепции организованных стендов у всех участников – все очень интересно. Интерактивно, профессионально сделано.

Безусловно, наша реальность поменялась, очень много коллег из международных компаний, их других стран – Эмираты, Турция, Китай. С этими клиентами надо тоже учиться работать и думать, какие продукты предлагать им.

Выставка – это драйв. Мы думали, что третий день будет менее насыщенным, но этот день тоже на высоком потоке. Это здорово!

На вставке мы заметили, что поменялся тип запросов. Если раньше мы больше имели дело с автоперевозчиками, то сейчас основная масса запросов от компании, которые занимаются мультимодальными перевозками, перевозками по железной дороге. Есть желание застраховать свои риски и в этих сегментах.

В целом, логистика очень бурно растет. Наша задача помочь коллегам цифровизовать процессы. Желаем логистической отрасли дальнейшего роста и процветания.

М.Мазепа: Выставка грандиозная. При общении с коллегами с соседних стендов понимаем, что она превзошла все ожидания.

Шикарные стенды, много интересных партнеров. Понятно, что логистические процессы перестраиваются, поэтому много участников из разных стран. Любопытно послушать, с какими сложностями сталкивается рынок грузоперевозок.

В части страхования мы тоже видим неподдельный интерес, к разным видам продуктов.

Очень много тематик мы открыли за эти три дня.