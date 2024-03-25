Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
С новыми международными участниками рынка надо учиться работать
25.03.2024

С новыми международными участниками рынка надо учиться работать

    • Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделились директор по продуктам компании Zunami Александра Громова и менеджер по работе с ключевыми партнерами Мария Мазепа.

    А. Громова: Конечно, бросается в глаза качество и креативные концепции организованных стендов у всех участников – все очень интересно. Интерактивно, профессионально сделано.

    Безусловно, наша реальность поменялась, очень много коллег из международных компаний, их других стран – Эмираты, Турция, Китай. С этими клиентами надо тоже учиться работать и думать, какие продукты предлагать им.

    Выставка – это драйв. Мы думали, что третий день будет менее насыщенным, но этот день тоже на высоком потоке. Это здорово!

    На вставке мы заметили, что поменялся тип запросов. Если раньше мы больше имели дело с автоперевозчиками, то сейчас основная масса запросов от компании, которые занимаются мультимодальными перевозками, перевозками по железной дороге. Есть желание застраховать свои риски и в этих сегментах.

    В целом, логистика очень бурно растет. Наша задача помочь коллегам цифровизовать процессы. Желаем логистической отрасли дальнейшего роста и процветания.

    М.Мазепа: Выставка грандиозная. При общении с коллегами с соседних стендов понимаем, что она превзошла все ожидания.

    Шикарные стенды, много интересных партнеров. Понятно, что логистические процессы перестраиваются, поэтому много участников из разных стран. Любопытно послушать, с какими сложностями сталкивается рынок грузоперевозок.

    В части страхования мы тоже видим неподдельный интерес, к разным видам продуктов.

    Очень много тематик мы открыли за эти три дня.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2024
    Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности
    Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности и устойчивости. Об этом заявил директор по маркетингу […]
    Восточный полигонДальний Востокроссийский рынокСеверо-Запад
    0
    22.03.2024
    Надо быть смелее и пробовать что-то новое
    Впечатления участников рынка от выставки TransRussia
    2024Выставкароссийский рынокТрансРоссия
    0
    19.03.2024
    TransRussia начинает работу
    Сегодня в Москве стартовала 28-я международная выставка транспортно-логистических услуг TransRussia, и мы делимся с […]
    TransRussiaВыставкаКонференция
    0
    25.03.2024
    Российский рынок – турбулентный, проактивный, оптимистичный
    Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась начальник информационно-аналитического отдела компании «Модуль» Марина Овсянникова. Для […]
    ВыставкаМодульроссийский рынокТрансРоссия
    0
    21.03.2024
    «Рускон» обеспечит экспортные поставки продукции Архангельского ЦБК
    «Рускон» (входит в ГК «Дело») и «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» договорились развивать экспортные перевозки грузов. […]
    «Архангельский ЦБК»РусконСоглашениеТрансРоссия
    0
    06.03.2024
    ТрансГИД: Северный морской путь и альтернативные маршруты доставки грузов в Россию
    Напряженность в регионе Красного моря, обход Суэцкого канала в сторону мыса Доброй Надежды, ограничения […]
    ВладивостокВосточный полигонИмпортМТК "Север-Юг"
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.03.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%
    26.03.2024 ONE планирует увеличить свои провозные мощности до 3 млн TEU
    26.03.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях
    26.03.2024 Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024
    26.03.2024 CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море
    25.03.2024 Турецкий Марпорт готовится принимать одновременно два мегаконтейнеровоза
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •