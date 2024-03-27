Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 поделился старший партнер компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Впечатления от выставки разные. Такое ощущение, что все хорошо заработали в 2023 году и решили себя показать в 2024. Но, увы, такого ажиотажа, как в 2023-2022 году, с точки зрения клиентского потока, нет. В принципе, что мы и прогнозировали.

22-23 годы – это годы адаптации. Все адаптировались, и уже такого спроса высокого на логистические решения, на мой взгляд, на рынке не наблюдается. Больше все ищут какие-то финансовые решения, потому что это сейчас самая большая проблема для участников внешнеэкономической деятельности. А логистический рынок перешел свое прежнее состояние высокой конкуренции, перетягивания клиентов, демпинга по ставкам, вот как-то так, вот такие у меня впечатления.

Фото: SeaNews