Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Все ищут какие-то финансовые решения»
27.03.2024

«Все ищут какие-то финансовые решения»

    • Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 поделился старший партнер компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

    Впечатления от выставки разные. Такое ощущение, что все хорошо заработали в 2023 году и решили себя показать в 2024. Но, увы, такого ажиотажа, как в 2023-2022 году, с точки зрения клиентского потока, нет. В принципе, что мы и прогнозировали.

    22-23 годы – это годы адаптации. Все адаптировались, и уже такого спроса высокого на логистические решения, на мой взгляд, на рынке не наблюдается. Больше все ищут какие-то финансовые решения, потому что это сейчас самая большая проблема для участников внешнеэкономической деятельности. А логистический рынок перешел свое прежнее состояние высокой конкуренции, перетягивания клиентов, демпинга по ставкам, вот как-то так, вот такие у меня впечатления.

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.03.2024
    Надо быть смелее и пробовать что-то новое
    Впечатления участников рынка от выставки TransRussia
    2024Выставкароссийский рынокТрансРоссия
    0
    15.01.2024
    OOCL сократил выручку на 60% в 2023 году
    OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за четвертый квартал […]
    2023OOCLКонтейнерные перевозкиФинансы
    0
    23.01.2024
    В России могут продлить меры по обязательной продаже валютной выручки
    Крупнейшими российскими экспортерами
    валютавалютная выручкапродажапродление
    0
    22.03.2024
    Финансовые показатели OOIL в 2023 году
    Чистая прибыль снизилась на 86,3%.
    2023OOILФинансы
    0
    18.03.2024
    Maersk выплатит акционерам 1,2 млрд долларов дивидендов
    Годовое общее собрание акционеров A.P. Moller – Maersk приняло решение выплатить за 2023 год […]
    MaerskДивидендыФинансы
    0
    28.03.2024
    «Мы пережили все, что можно пережить»
    О рисках в логистике B2B и на маркетплейсах поделилась на круглом столе «Неочевидные и […]
    2024OzonЛогистикамаркетплейс
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.03.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    27.03.2024 Из Мурманского рыбного порта во Владивосток отправлен первый жд состав с рыбной продукцией
    27.03.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%
    26.03.2024 ONE планирует увеличить свои провозные мощности до 3 млн TEU
    26.03.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях
    26.03.2024 Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •