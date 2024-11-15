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CMA CGM хотела вернуть сервис на маршрут через Суэцкий канал
15.11.2024

CMA CGM хотела вернуть сервис на маршрут через Суэцкий канал

    • CMA CGM вынуждена была отказаться от плана перенаправить сервис INDAMEX, связывающий Индийский субконтинент и восточное побережье США, через Суэцкий канал, сообщает The Loadstar.

    Ранее линия заявляла, что откажется «от длительного обхода мыса Доброй Надежды в пользу маршрута через Красное море».

    Предположительно, принять такое решение перевозчика заставил отказ страховых компаний покрывать риски на фоне сохраняющейся угрозы со стороны хуситов в регионе Красного моря.

    Сервис INDAMEX был запущен в августе этого года и работал в ротации: Порт-Касим – Нава-Шева – Мундра – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Чарльстон – Касим через мыс Доброй Надежды.

    В ноябре CMA CGM опубликовала новое расписание, согласно которому сервис будет обслуживаться 11 контейнеровозами вместимостью 8,5-9,9 тыс. TEU по маршруту через Суэцкий канал. Первым по новому маршруту должен был выйти в рейс в середине ноября «CMA CGM Pelleas».

    В CMA CGM изменение планов не прокомментировали. Ларс Йенсен из Vespucci Maritime предположил, что причиной изменения планов стало сопротивление клиентов.

    В Linerlytica отмечают, что CMA CGM была единственной линией среди крупных контейнерных перевозчиков на маршруте Азия – Европа, которая на трейде Азия – Средиземноморье работает через Суэцкий канал.

    «CMA CGM уже использует маршрут через Суэц на своем сервисе BEX2. Откат по INDAMEX, вероятнее всего, был из-за давления клиентов, поскольку у многих не было бы страхового покрытия», – добавляют в Linerlytica.

    По данным Alphaliner, хуситы не нападают на суда, задействованные на сервисе BEX2, поскольку они перевозят контейнеры в /из Ливана.

    Фото: VesselFinder


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