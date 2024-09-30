FESCO запустила FESCO Fashion

Транспортная группа FESCO организовала комплексный логистический сервис FESCO Fashion по доставке одежды, обуви и текстильной продукции из Китая, Турции, Бангладеш и стран Юго-Восточной Азии в Россию для компаний модной индустрии, сообщили SeaNews в группе.

Импортные отправки в рамках FESCO Fashion осуществляются преимущественно на базе регулярных морских линий, интермодальных сервисов и собственных активов группы. Как поясняют в FESCO, это позволяет контролировать перевозку грузов на всех этапах транспортировки от склада отправителя до склада получателя в России, а также обеспечивает ритмичность поставок необходимой продукции.

Клиенты FESCO Fashion могут выбрать наиболее удобный маршрут перевозки: через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск или через сухопутные погранпереходы. Группа также готова обеспечить дальнейшую доставку товаров модной индустрии в любую точку России железнодорожным или автомобильным транспортом.

Помимо этого, с помощью FESCO Fashion можно консолидировать товары от разных поставщиков на площадках Группы в портах Китая, Вьетнама и других стран Азии, получить дополнительные услуги по проверке качества и маркировке груза по индивидуальным инструкциям. FESCO также может взять на себя таможенное оформление товаров.

Для срочных поставок в рамках сервиса предусмотрена возможность авиаперевозок прямыми регулярными и чартерными рейсами или комбинированным маршрутом, соединяющим в себе морскую перевозку из портов Азии во Владивосток и авиадоставку из столицы Приморского края в другие города России.

Фото: apparelcn.com