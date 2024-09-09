Судопоток через Суэцкий канал упал на 66%

По последним данным, число судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% по сравнению с показателями до перенаправления судов через мыс Доброй Надежды, сообщает Reuters со ссылкой на A.P. Moller-Maersk. Конкретных цифр не приводится.

«Это привело к изменению конфигурации сервисов, переориентации грузопотоков, увеличению нагрузки на инфраструктуру и, в результате, к заторам в портах, задержкам, нехватке провозных мощностей и оборудования», – цитирует издание Maersk.

«Когда ситуация нормализуется, на данный момент остается неясным», – добавили в компании.

Фото: Shipspotting / Sorin Tițu