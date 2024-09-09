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Судопоток через Суэцкий канал упал на 66%
09.09.2024

Судопоток через Суэцкий канал упал на 66%

    • По последним данным, число судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% по сравнению с показателями до перенаправления судов через мыс Доброй Надежды, сообщает Reuters со ссылкой на A.P. Moller-Maersk. Конкретных цифр не приводится.

    «Это привело к изменению конфигурации сервисов, переориентации грузопотоков, увеличению нагрузки на инфраструктуру и, в результате, к заторам в портах, задержкам, нехватке провозных мощностей и оборудования», – цитирует издание Maersk.

    «Когда ситуация нормализуется, на данный момент остается неясным», – добавили в компании.

    Фото: Shipspotting / Sorin Tițu


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