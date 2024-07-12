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Контейнеровозов на вторичном рынке стали продавать больше
12.07.2024

Контейнеровозов на вторичном рынке стали продавать больше

    • Ситуация в регионе Красного моря оживила спрос на продажу/покупку контейнеровозов на вторичном рынке, сообщает Container News со ссылкой на данные Alphaliner.

    Так, с января по июнь этого года был продан 141 контейнеровоз суммарной вместимостью 572,6 тыс. TEU, или в среднем 23 судна в месяц. Для сравнения, во второй половине 2023 года в месяц в среднем продавали по 15 контейнеровозов.

    «С началом израильско-палестинского конфликта контейнерные линии рассчитывали, что эта ситуация временная, и не стремились расширять свой флот. Однако кризис затянулся, контейнеровозы изменили маршруты в обход Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды, и для поддержания регулярности рейсов понадобилось больше судов», – пишет издание.

    Несмотря на то, что за первые 6 месяцев 2024 года было сдано контейнеровозов суммарной вместимостью 1,6 млн TEU, рынок на фоне дефицита провозных мощностей полностью поглотил новый тоннаж. «Кроме того, перевозчики стремились получить больше тоннажа на вторичном рынке, чтобы «заткнуть дыры» в расписании и получить выгоду от высоких ставок фрахта».

    MSC по-прежнему остается самым активным покупателем контейнеровозов на вторичном рынке, стремясь сохранить позицию самого крупного в мире перевозчика. В январе-июне этого года компания приобрела 33 судна.

    На прошлой неделе китайская линия BAL Container Line продала MSC два строящихся 14-тысячника за 330 млн долларов.

    После очень активного в части приобретений контейнеровозов 2023 года CMA CGM в этом году более сдержана. В январе-июне этого года перевозчик купил всего 5 подержанных контейнеровозов.

    Крупными продавцами в первом полугодии были Maersk, продавший восемь контейнеровозов, V Ships Hamburg (8 судов), NSB Niederelbe (7 судов), Capital Ship Management (6 судов) и Shoei Kisen Kaisha (5 судов).

    В ответ на растущий спрос цены на контейнеровозы на вторичном рынке тоже укрепились. Поставщик тоннажа Peter Doehle в марте заплатил 51 млн долларов за «Aristomenis» вместимостью 9,9 тыс. TEU. CGM CMA заплатила в мае 22,5 млн долларов за контейнеровоз «Mendelssohn» вместимостью 3651 TEU и 26 млн долларов за «Northern Guild» вместимостью 4294 TEU.

    Как отмечает Alphaliner, в июле цены продолжают расти, хотя есть признаки того, что рынок может стать менее активным – перевозчики стали меньше выставлять контейнеровозы на продажу, предпочитая максимально использовать рынок фрахтования судов.

    Фото: MarineTraffic


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