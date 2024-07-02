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Maersk отказался от покупки DB Schenker
02.07.2024

Maersk отказался от покупки DB Schenker

    • Maersk отказался от возможности приобретения немецкого логистического оператора DB Schenker, дочерней компании Deutsche Bahn. Предполагалось, что датский перевозчик предложит порядка 15 млрд евро, но по итогам внутреннего анализа в компании пришли к выводу, что интеграция будет слишком сложной.

    «Maersk провел анализ бизнеса DB Schenker, а также углубленную комплексную проверку, после чего решил выйти из процесса. Мы говорили, что рассмотрим возможность покупки DB Schenker, мы это и сделали. Наше исследование показало, что DB Schenker — интересная компания с комплексным портфелем на рынке логистики и с потенциалом. Но углубленный анализ также выявил проблемы с точки зрения интеграции. В конечном итоге мы пришли к выводу, что приобретение DB Schenker сейчас не будет правильным решением для нашего бизнеса. Это был анализ бизнеса, гарантирующий, что мы можем принять максимально обоснованное решение», — сказал CEO A.P. Moller-Maersk Винсент Клерк.

    Речь, в частности, идет об IT-системе DB Schenker, которая требует значительных инвестиций и «может стать слишком сложной задачей для операционной интеграции».

    После того, как Maersk выбыл из процесса, осталось три претендента на покупку немецкого оператора – DSV, Bahri и инвестиционная компания CVC, владеющая логистической компанией Scan Global Logistics.

    «По данным Loadstar Premium, Deutsche Bahn оставил себе некоторое пространство для маневра, включив в соглашение пункт, позволяющий продать менее 100% акций, — пункт, который может отпугнуть DSV», — пишет издание.

    В свою очередь, В.Клерк отметил, что стратегическая направленность Maersk остается неизменной. «Приобретения продолжают оставаться важным рычагом для масштабирования нашего логистического бизнеса. Мы намерены продолжать расти в Европе, включая Германию, и видим, что наш органический рост в логистике набирает обороты. Мы реализуем наши планы роста в терминальном бизнесе и внедряем новую морскую сеть. Именно на этом мы сосредоточены, и мы полностью привержены дальнейшему раскрытию всего потенциала, который мы видим», — резюмировал он.

    Напомним, Deutsche Bahn запустил процесс продажи своего логистического бизнеса – DB Schenker – в декабре 2023 года. Тогда возможная сделка оценивалась в 20 млрд евро.

    Фото: Deutsche Bahn


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