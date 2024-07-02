Maersk отказался от покупки DB Schenker

Maersk отказался от возможности приобретения немецкого логистического оператора DB Schenker, дочерней компании Deutsche Bahn. Предполагалось, что датский перевозчик предложит порядка 15 млрд евро, но по итогам внутреннего анализа в компании пришли к выводу, что интеграция будет слишком сложной.

«Maersk провел анализ бизнеса DB Schenker, а также углубленную комплексную проверку, после чего решил выйти из процесса. Мы говорили, что рассмотрим возможность покупки DB Schenker, мы это и сделали. Наше исследование показало, что DB Schenker — интересная компания с комплексным портфелем на рынке логистики и с потенциалом. Но углубленный анализ также выявил проблемы с точки зрения интеграции. В конечном итоге мы пришли к выводу, что приобретение DB Schenker сейчас не будет правильным решением для нашего бизнеса. Это был анализ бизнеса, гарантирующий, что мы можем принять максимально обоснованное решение», — сказал CEO A.P. Moller-Maersk Винсент Клерк.

Речь, в частности, идет об IT-системе DB Schenker, которая требует значительных инвестиций и «может стать слишком сложной задачей для операционной интеграции».

После того, как Maersk выбыл из процесса, осталось три претендента на покупку немецкого оператора – DSV, Bahri и инвестиционная компания CVC, владеющая логистической компанией Scan Global Logistics.

«По данным Loadstar Premium, Deutsche Bahn оставил себе некоторое пространство для маневра, включив в соглашение пункт, позволяющий продать менее 100% акций, — пункт, который может отпугнуть DSV», — пишет издание.

В свою очередь, В.Клерк отметил, что стратегическая направленность Maersk остается неизменной. «Приобретения продолжают оставаться важным рычагом для масштабирования нашего логистического бизнеса. Мы намерены продолжать расти в Европе, включая Германию, и видим, что наш органический рост в логистике набирает обороты. Мы реализуем наши планы роста в терминальном бизнесе и внедряем новую морскую сеть. Именно на этом мы сосредоточены, и мы полностью привержены дальнейшему раскрытию всего потенциала, который мы видим», — резюмировал он.

Напомним, Deutsche Bahn запустил процесс продажи своего логистического бизнеса – DB Schenker – в декабре 2023 года. Тогда возможная сделка оценивалась в 20 млрд евро.

Фото: Deutsche Bahn