Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
DB Schenker отправляет искусственный интеллект в плавание
11.10.2024

DB Schenker отправляет искусственный интеллект в плавание

    • DB Schenker объявил о запуске сервиса по мониторингу цепочки поставок Ocean Bridge, в котором применяется технология искусственного интеллекта.

    Как сообщает компания, Ocean Bridge позволяет отследить груз с точностью до судна, партии и отдельного контейнера на интерактивной карте. Кроме того, в Ocean Bridge представлена информация о планируемой дате отбытия / прибытия / постановки судна к причалу, а также ротация портов.

    Доступны все эти данные, как следует и из названия сервиса, только на морском плече.

    Фото: DB Schenker


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.09.2024
    Deutsche Bahn подписала соглашение о продаже Schenker
    Правление Deutsche Bahn подписало соглашение о продаже своего логистического подразделения DB Schenker датской транспортно-логистической […]
    DB Schenker Deutsche BahnDSVпродажа
    0
    10.09.2024
    Damen закупает роботы для покраски
    Damen Shiprepair Dunkerque, судоремонтное предприятие группы Damen в Дюнкерке, подписало контракт на поставку автономных […]
    DamenИнновациироботСудоремонт
    0
    09.02.2024
    Maersk рассмотрит возможность приобретения DB Schenker
    Maersk может рассмотреть приобретение немецкого железнодорожного оператора DB Schenker, пишет Seatrade Maritime. Ранее датский […]
    DB Schenker Maerskприобретение
    0
    14.02.2024
    MSC испытывает «ветровое стекло» на своем контейнеровозе
    MSC последней из крупнейших контейнерных линий проводит испытания на своем контейнеровозе технологии «ветрового стекла», […]
    CMA CGMMSCONEветровой дефлектор
    0
    26.03.2024
    Первый китайский городской поезд на водородном топливе
    21 марта завершились испытания на скорости 160 км/ч с полной нагрузкой первого разработанного в […]
    водородные технологииКитайПоездТехнологии
    0
    12.02.2024
    Первый в мире двухтемпературный рефконтейнер
    Тестирует ONE
    ONEИнновацииРефконтейнерТехнологии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.10.2024 Maersk предупреждает о новых сбоях в глобальных цепочках поставок
    10.10.2024 Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию
    09.10.2024 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
    09.10.2024 Глобальные цепочки поставок рассыплются на звенья
    09.10.2024 В портах Приморья скопилось 81 тыс. TEU
    07.10.2024 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •