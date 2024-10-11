DB Schenker отправляет искусственный интеллект в плавание

DB Schenker объявил о запуске сервиса по мониторингу цепочки поставок Ocean Bridge, в котором применяется технология искусственного интеллекта.

Как сообщает компания, Ocean Bridge позволяет отследить груз с точностью до судна, партии и отдельного контейнера на интерактивной карте. Кроме того, в Ocean Bridge представлена информация о планируемой дате отбытия / прибытия / постановки судна к причалу, а также ротация портов.

Доступны все эти данные, как следует и из названия сервиса, только на морском плече.

Фото: DB Schenker