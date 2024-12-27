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РЖД завели робопсов
27.12.2024

РЖД завели робопсов

    • «Российские железные дороги» поделились в своем телеграм-канале опытом тестирования биоморфных роботов. И даже видео показали, хотя при просмотре все равно не покидает ощущение, что на календаре 1 апреля.

    По информации РЖД, имеющиеся на сегодня в наличии три робопса оснащены камерами и лидарами, данные с которых автоматически передаются на компьютер оператора, и умеют ходить на «лапах» и ездить на колесах.

    В осенней серии испытаний, которые учёные из НИИАС провели на грузонапряжённых станциях Московского региона, исследовалось, как биоморфы выполняют прописанный алгоритм действий, перемещаются по инфраструктуре на лапах и колёсах, как долго их аккумуляторы работают в автономном режиме.

    В перспективе робопсов предполагается использовать на потенциально опасных для людей участках железной дороги. Их можно будет задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава.

    «Электронный функционал собак даст возможность интегрировать их в экосистему цифровой станции. Это повысит автоматизацию производственных процессов», – говорится в сообщении.

    Скрин с ролика РЖД


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