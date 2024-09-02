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Финансы РЖД по МСФО за первое полугодие 2024
02.09.2024

Финансы РЖД по МСФО за первое полугодие 2024

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года.

    Суммарные доходы РЖД включая 94 дочерних компаний холдинга увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5% и составили ,9 млрд рублей против 1 473,7 млрд рублей за первое полугодие 2023 года.

    В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 6,8%, до млрд рублей (за первое полугодие 2023 года – ,6 млрд рублей), доходы от пассажирских перевозок – на 20,8%, до 185,1 млрд рублей (за первое полугодие 2023 года – 153,2 млрд рублей) за счет увеличения пассажирооборота на 8,6% вследствие повышения спроса на пассажирские перевозки внутри страны.

    Операционные расходы составили млрд рублей (+9,7% к соответствующему показателю за аналогичный период 2023 года).

    Операционная прибыль за первое полугодие составила 254,9 млрд рублей (+2,8%), чистая прибыль холдинга – 114,1 млрд рублей (-11,4%).

    Соотношение чистый долг/EBITDA составило 3х на основе результатов за последние 12 месяцев.

    Суммарные активы холдинга «РЖД» в первом полугодии 2024 года выросли на 4,7% и составили ,3 млрд рублей.

    Фото: РЖД


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