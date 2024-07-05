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Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024: снизилась перевалка руды
05.07.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024: снизилась перевалка руды

    • В мае 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024: снизилась перевалка руды

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    Экспорт, на долю которого приходилось 84,2% всего грузооборота, уменьшился на 3,1%. Транзит сократился на 91,1%. В каботаже было перевалено на 10,7% больше, чем в мае 2023 года. Импорт увеличился на 2,6%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в мае 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,9%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в мае 2024 года доля угля и кокса составляла 48,4%, нефти и нефтепродуктов – 23,2% и 6,2% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,5%.

    Самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), перевалка которых выросла на 40,3%. Прочих навалочных грузов было обработано на 38,2% больше, чем годом ранее, оборот грузов на паромах вырос на 32%.

    Наиболее значительно, на 44,4% снизился грузопоток рефгрузов. Тарно-штучных грузов перевалили на 42% меньше, чем годом ранее, руды – на 39,3% меньше.

    В мае 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,3%, Владивосток обработал 15,6%, на Ванино приходилось 12%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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