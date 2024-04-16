MSC купила два контейнеровоза на вторичном рынке

MSC приобрела два контейнеровоза на вторичном рынке, сообщает Splash. Это «Nadia» 2007 года постройки вместимостью 3586 TEU и «Ragna» вместимостью почти 1,5 тыс. TEU 2022 года постройки. Продавец – немецкая инвестиционная компания MPC Capital.

Сейчас доля MSC на глобальном контейнерном рынке в настоящее время составляет почти 20%, а точнее 19,9%. Менее чем за четыре года линия приобрела 350 подержанных контейнеровозов и заказала рекордное количество судов: азиатские верфи должны поставить ей 108 контейнеровозов.

По данным VesselsValue, по состоянию на начало 16-й недели 2024 года на вторичном рынке всего было продано 11 контейнеровозов.

Фото: VesselFinder