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MSC купила два контейнеровоза на вторичном рынке
16.04.2024

MSC купила два контейнеровоза на вторичном рынке

    • MSC приобрела два контейнеровоза на вторичном рынке, сообщает Splash. Это «Nadia» 2007 года постройки вместимостью 3586 TEU и «Ragna» вместимостью почти 1,5 тыс. TEU 2022 года постройки. Продавец – немецкая инвестиционная компания MPC Capital.

    Сейчас доля MSC на глобальном контейнерном рынке в настоящее время составляет почти 20%, а точнее 19,9%. Менее чем за четыре года линия приобрела 350 подержанных контейнеровозов и заказала рекордное количество судов: азиатские верфи должны поставить ей 108 контейнеровозов.

    По данным VesselsValue, по состоянию на начало 16-й недели 2024 года на вторичном рынке всего было продано 11 контейнеровозов.

    Фото: VesselFinder


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