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У MSC самая большая доля на трейде Азия – Европа
07.03.2024

У MSC самая большая доля на трейде Азия – Европа

    • Половина всего прироста провозных мощностей в связи с перенаправлением контейнеровозов в сторону мыса Доброй Надежды на трейде Азия – Европа приходится на долю MSC, сообщает Container News со ссылкой на отчет Alphaliner.

    MSC добавила 279 тыс. TEU на сервисы, выполняемые в рамках альянса 2M, куда входит еще Maersk, и 208,5 тыс. TEU к нескольким своим независимым от альянса сервисам на таких маршрутах как Дальний Восток – Средиземноморье и Азия – Северная Европа – Балтика.

    Эти дополнительные 488,4 тыс. TEU позволили MSC увеличить предложение слотов на 54% и занять 22% рынка на трейде Азия – Европа. У ближайшего конкурента Maersk эта доля составляет около 16%.

    Суммарные провозные мощности на этом трейде в совокупности составляют 6,3 млн TEU, на 19% больше, чем годом ранее. Это связано с тем, что операторы задействуют больше контейнеровозов, чтобы смягчить последствия увеличение длительности рейсов в связи с переориентацией через мыс Доброй Надежды.

    Если брать во внимание альянсы, наибольшую долю на трейде Азия – Европа занимает 2M – 33.4% (годом ранее было 32,4%).

    Доля на этом рынке Ocean Alliance снизилась до 33% (в феврале 2023 года она составляла 37,5%). Снижение вызвано тем, что пока CMA CGM, COSCO Shipping Lines, OOCL и Evergreen не получили все свои новострои, тогда как альянс 2М увеличил количество задействованных на маршруте Азия – Европа судов за счет роста флота MSC.

    THE Alliance, в который входят линии Hapag-Lloyd, ONE, HMM и Yang Ming, сократил свое присутствие на этом трейде с 25,7% в 2023 году до 23,3%, поскольку приостановил один сервисов на маршруте Юго-Восточная Азия – Северная Европа.

    Напомним, доля контейнерных линий, работающих на трейде Азия – Европа, которые не входят в какие-либо альянсы, за последний год увеличилась в два раза. Согласно отчету Alphaliner, такие более мелкие перевозчики как New New Shipping, OVP Shipping, Safetrans, FESCO, Akkon и CStar за последний год удвоили объемы линейных перевозок.

    Фото: MSC


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