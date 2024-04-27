FESCO и GeoTour Logistics Hunchun займутся развитием контейнерных перевозок на МТК «Приморье-2»

Транспортная группа FESCO и китайская компания GeoTour Logistics Hunchun Co., Ltd займутся развитием контейнерных перевозок на международном транспортном коридоре «Приморье-2» (МТК «Приморье-2»).

Как сообщили SeaNews в FESCO, соответствующий меморандум подписали коммерческий директор филиала «ФЕСКО Интегрированный транспорт» во Владивостоке Роман Дяблов и генеральный директор GeoTour Logistics Hunchun Го Хунлян в рамках церемонии открытия «Дней Яньбянь-Корейского автономного округа в Приморском крае».

Стороны намерены запустить контейнерные перевозки из китайского города Хуньчунь (провинция Цзилинь) через порты российского Дальнего Востока и далее в порты КНР, такие как Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и другие. Также предполагается загрузка в обратном направлении.

Планируется, что основу грузопотока составят продукты питания, зерновые, пищевые масла, древесина и продукты деревообработки, промышленная и химическая продукция, минеральные вещества и другое.

В рамках договоренностей FESCO организует интермодальные перевозки, в том числе с использованием железнодорожного и морского транспорта, предоставит фитинговые платформы и контейнерное оборудование, а также окажет экспедиторские услуги.

Фото: FESCO