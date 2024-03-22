На этой неделе в Москве прошла выставка TransRussia. В этом году она собрала рекордное количество экспонентов, участников и посетителей. Своими впечатлениями с SeaNews о мероприятии поделился руководитель направления экспорт компании Container-Deshevo Владимир Галата.

Уже второй год ощущается огромный объем работы, огромное количество новых партнеров, новых клиентов. По факту получается, что из трех дней два дня просто не отойти от стенда – много входящих запросов, много встреч и диалогов, и реально не хватает четвертого дня, чтобы можно было выйти и спокойно обойти все стенды, пообщаться со старыми партнерами. Хотелось бы выделить день для поиска новых партнеров, с тем, с кем мы еще не знакомы.

Удивительно, появились новые участники рынка, о которых мы раньше не знали, которые предлагают совершенно новые логистические цепочки, которые для нас являются, можно сказать, инсайтами. И мы хотим попробовать развивать эти новые истории

В целом, видно, что рынок не стоит на месте, меняется, что-то уходит в прошлое, что -то обновляется. Надо быть смелее и пробовать что-то новое.

Работая на рынке России и Китая, мы понимаем, что не стоит на нем зацикливаться и стоит расширять географию. Сейчас в проработке маршруты Турция, Эмираты и Индия. Мы видим там перспективы. Есть и другие инсайты, которые пока останутся у нас в рукаве.

Чувствую, что в ближайшие две недели будем переваривать то, чтобы было за эти три дня. Работы очень много, до лета мы все будем загружены – структурировать, состыковывать новые направления, новые сделки. При всем планировании, при том количестве людей, которые мы привлекли со своей стороны, времени не хватило, поэтому призываем организаторов выставки добавить четвертый день. Это было бы уместно.

Фото: Container-Deshevo