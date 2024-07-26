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Спотовые ставки на маршруте Азия – Северная Европа падают
26.07.2024

Чистая прибыль CMA CGM во втором квартале 2024 года снизилась вдвое

    • CMA CGM опубликовала основные операционные и финансовые показатели за второй квартал 2024 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, во втором квартале 2024 года выручка по группе составила 13,1 млрд долларов, на 6,8% выше по сравнению с аналогичным показателем 2 квартала 2023 года.

    Показатель EBITDA снизился на 4,3% до 2,5 млрд долларов. Чистая прибыль по группе составил 661 млн долларов против 1,3 млрд долларов во втором квартале 2023 года. Рентабельность по EBITDA сократилась на 2,2 проц. пункта до 18,9%.

    Рост спотовых фрахтовых ставок, начавшийся в первом квартале, продолжился и во втором. На фоне устойчивого спроса продолжал ощущаться дефицит провозных мощностей из-за ситуации в Красном море и перенаправления судов через мыс Доброй Надежды.

    Сегмент шиппинга

    Объем морских перевозок во втором квартале 2024 года составил почти 6 млн TEU, на 6,8% больше, чем годом ранее. Как объясняют в CMA CGM, рост обусловлен оживлением мировой торговли и спросом на грузовые перевозки, вызванным устойчивым потреблением домохозяйств и продолжающимся восстановлением запасов, что повлияло, в частности, на перевозки на транстихоокеанских и азиатско-европейских сервисах.

    Выручка в сегменте шиппинга снизилась к аналогичному показателю второго квартала 2023 года на 0,8% до 8,3 млрд долларов, показатель EBITDA – на 9% до 2 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA составила 23,9%, снизившись на 2,2 проц. пункта.

    Средняя выручка за TEU составила 1385 долларов, на 7,1% ниже по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

    Сегмент логистики

    В сегменте логистики выручка во втором квартале выросла на 26,8% относительно аналогичного показателя второго квартала 2023 года до 4,8 млрд долларов, показатель EBITDA – на 28,8% до 450 млн долларов. Рентабельность по EBITDA составила 9,4% (+ 2,2 проц. пункта).

    Фото: CMA CGM


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