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Тарифы на Россию сейчас в 5 раз выше доковидного уровня
13.08.2024

Торговый дисбаланс, дефицит оборудования и конкуренция с Европой

    • В продолжение темы о причинах роста ставок и увеличения сроков доставки на китайском направлении сложившуюся ситуацию и перспективы ее развития комментирует Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    Торговый дисбаланс, дефицит оборудования и конкуренция с ЕвропойЦены на доставку из Китая в Россию продолжают расти. Контейнерные операторы в июне – начале июля пересматривали свои ставки каждые несколько дней. Во второй половине июля темп роста тарифов и частота их пересмотра операторами снизились. В июне-июле 2024 года ставка фрахта на маршруте Шанхай – Владивосток выросла на 76%, на маршруте Шанхай – Санкт-Петербург – на 40%. В августе снижения ожидать не приходится, так как уже несколько операторов анонсировали повышение стоимости перевозки грузов морским и железнодорожным транспортом.

    Основной причиной повышения ставок стал импортно-экспортный дисбаланс контейнерных перевозок. В центральных регионах РФ образуются большие стоки порожних контейнеров, которые необходимо возвращать в КНР. В результате собственники оборудования и операторы включают в импортную ставку расходы на вынужденное хранение порожних контейнеров в РФ и их возврат в КНР.

    На ценовую политику влияет также образовавшаяся в Китае нехватка контейнерного оборудования: к началу июня индекс доступности контейнеров в Шанхае составил 26. За последние три года значения этого индекса опускались и ниже текущих, но кратковременно.

    К причинам роста ставок относятся также нехватка фитинговых платформ на дальневосточном полигоне, отложенный спрос на отгрузку заказанных ранее товаров. Не стоит забывать и о ситуации в Красном море, которая хоть и не заблокировала маршрут для российских и китайских контейнерных линий, но все же повлекла за собой увеличение расходов на страхование.

    Кроме того, растет объем транзитных железнодорожных поставок из Китая в ЕС через Россию. В то же время увеличивается и стоимость фрахта из КНР и портов ЮВА в ЕС – до 7000-8000 USD за 40’DC/HC контейнер. Это приводит к переориентации китайских контейнерных операторов на более «денежные» европейские направления и одновременно сокращает предложение на РФ, что при продолжающемся росте спроса со стороны российских импортеров ведёт к росту ставок.

    Стоит сказать, что увеличились не только ставки на перевозки, но и сроки доставки из/в КНР. На данный момент время доставки контейнерных грузов из Китая в центральные регионы России соответствуют началу высокого сезона, который, как правило, стартует не раньше осени. Сроки прохождения контейнерами железнодорожных погранпереходов между КНР и Казахстаном выросли в среднем на 7-10 дней в связи с решением властей Казахстана досматривать практически все грузы из сегментов «одежда», «обувь» и ряда других, следующих транзитом из Китая в Россию через Казахстан.

    Предположительно, ставки фрахта из КНР в РФ продолжат расти, пока не будет возможности использовать в качестве альтернативы автомобильный транспорт или новые маршруты. Важна также заинтересованность китайских операторов контейнерных поездов в сервисах на РФ, поскольку тогда они не будут урезать графики поездов, следующих в Россию, для увеличения количества поездов в ЕС.

    Для логистического бизнеса сложившаяся ситуация означает невозможность планирования даже на ближайшую перспективу и рост транспортных издержек, что отразится на удорожании импортируемых товаров. Это, в свою очередь, может привести к инфляции и снижению покупательской способности населения РФ.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     

     


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