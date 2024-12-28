Поздравление с Новым годом от «ВИВА КОНСАЛТ»

С наступающим Новым годом!
Новый 2025 год уже близко! Представляем вам транспортно-логистические мероприятия «ВИВА КОНСАЛТ» I-го полугодия:
- ShippingRU 2025: контейнеры, 27 марта, Санкт-Петербург
- Транспортная логистика Каспийского региона, 23-24 апреля, Астрахань
- СудостроениеRu 2025, июнь*, Нижний Новгород
Компания «ВИВА КОНСАЛТ» поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками.
Желаем вам благополучия и процветания! Будем радовать транспортное сообщество в новом году новыми интересными событиями, встречами и деловыми программами- с нами бизнес гораздо проще!