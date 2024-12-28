Поздравление с Новым годом от «ВИВА КОНСАЛТ»

С наступающим Новым годом!

Новый 2025 год уже близко! Представляем вам транспортно-логистические мероприятия «ВИВА КОНСАЛТ» I-го полугодия:

ShippingRU 2025: контейнеры , 27 марта, Санкт-Петербург

, 27 марта, Санкт-Петербург Транспортная логистика Каспийского региона , 23-24 апреля, Астрахань

, 23-24 апреля, Астрахань СудостроениеRu 2025, июнь*, Нижний Новгород

Компания «ВИВА КОНСАЛТ» поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками.

Желаем вам благополучия и процветания! Будем радовать транспортное сообщество в новом году новыми интересными событиями, встречами и деловыми программами- с нами бизнес гораздо проще!