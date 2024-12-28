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Поздравление с Новым годом от «ВИВА КОНСАЛТ»
28.12.2024

Поздравление с Новым годом от «ВИВА КОНСАЛТ»

    • С наступающим Новым годом!

    Новый 2025 год уже близко! Представляем вам транспортно-логистические мероприятия «ВИВА КОНСАЛТ» I-го полугодия:

    • ShippingRU 2025: контейнеры, 27 марта, Санкт-Петербург
    • Транспортная логистика Каспийского региона, 23-24 апреля, Астрахань
    • СудостроениеRu 2025, июнь*, Нижний Новгород

    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками.

    Желаем вам благополучия и процветания! Будем радовать транспортное сообщество в новом году новыми интересными событиями, встречами и деловыми программами- с нами бизнес гораздо проще!


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