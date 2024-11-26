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Форум ВЭД-2024
26.11.2024

Форум ВЭД-2024

    • 21 и 22 ноября в Москве прошел 5-й юбилейный Международный внешнеэкономический форум. Его лично посетили более 200 представителей бизнеса, вузов, органов власти и общественных объединений.  Организаторы — ГК JUST, РЭУ им. Г. В. Плеханова при информационной поддержке ИД «Комсомольская Правда».

    Форум ВЭД-2024Программа мероприятия была сформирована на основе запросов бизнеса. Цель Форумадать ответы на вопросы участников мероприятия и разобрать практические кейсы. Спикерами Форума в этом году стали представители Минпромторга России, эксперты по работе с бизнесом КНР, Республики Кореи, Ирана, Бахрейна, Индии и Турции.

    «Мы живем в эпоху, когда гибкость и адаптивность становятся ключевыми факторами успешного ведения бизнеса. Наша задача — найти новые пути для его развития. Важна гармонизация условий торговли с дружественными странами», — отметил ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, открывая пленарное заседание.

    Начальник отдела мер защиты рынка Минпромторга России Александр Артемов подчеркнул, что, несмотря на передачу функции контроля и поддержки ВЭД от Минэкономразвития, идет активное межведомственное взаимодействие, а самой отрасли уделяется большое внимание.

    Форум ВЭД-2024Руководитель оргкомитета Форума ВЭД Людмила Теселкина назвала несколько ключевых проблем участников внешнеэкономической деятельности. Это сложности в таможенном оформлении и неоднозначность налогового законодательства, финансовые барьеры, санкции и геополитическая нестабильность, логистические и инфраструктурные проблемы, а также дефицит кадров.

    21 ноября в рамках Форума ВЭД прошли экспертные сессии по темам локализации иностранных производств, опыта развития Ирана в условиях санкций, новых инструментов в организации трансграничных расчетов, перспектив сотрудничества с дружественными странами и организации в регионах России международных проектов. На следующий день состоялись круглые столы по формированию кадровой политики компаний участников-ВЭД, решению юридических вопросов, а также питч-сессия молодежных проектов студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

    Людмила Теселкина, руководитель оргкомитета Форума ВЭД, глава ГК JUST.

    Форум ВЭД-2024«Во внешнеэкономической деятельности крайне важно соблюдение баланса между интересами бизнеса и государства. Нужны взаимоприемлемые решения. И для выработки этих системных решений именно в диалоге между этими сторонами нужна площадка. Запрос на это идет от бизнеса. И Форум внешнеэкономической деятельности готов взять на себя эти функции. Все предложения, сформированные по итогам мероприятия, мы направляем в ФОИВ для дальнейшей проработки».

    «Очень важно делиться практическими кейсами, чтобы и импортеры, и экспортеры понимали, как нужно организовывать логистику, проводить платежи, как ментально выстраивать отношения с другими странами. Большой плюс Форума, организованного ГК JUST, — это то, что здесь есть практики. Люди, которые каждый день этим занимаются», — прокомментировал спикер Форума Адиль Акавов, руководитель группы компаний AK GROUP, руководитель комитета по развитию бизнеса с Турцией и странам Ближнего Востока Ассоциации Экспортеров и Импортеров.

    Форум ВЭД-2024Юлия Никулина, генеральный директор внешнеторговой компании «Джи Эм Система»:

    «Я во внешнеэкономической деятельности более 20 лет, возглавляемая мной компания занимается оптовыми поставками препаратов для косметологии, и получила много актуальной и необходимой мне информации от спикеров. «Актуальность» — это девиз Форума ВЭД-2024».

    По итогам Форума участники и спикеры продолжили диалог в специально созданном чате, чтобы оперативно решать актуальные вопросы. Также запланированы регулярные встречи для обсуждения проблем внешнеэкономической деятельности. Еще одно решение, озвученное на мероприятие, — это открытие Центра внешнеэкономической экспертизы «РЭУ-JUST», где будут готовить будущих специалистов в сфере ВЭД, формировать и повышать компетенции работников отрасли.

    Следующий Международный внешнеэкономический форум пройдет 15-16 октября 2025 года. Уже 10 декабря состоится заседание Оргкомитета Форума по его подготовке.

     


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