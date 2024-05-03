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В Астрахани прошел III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»
03.05.2024

В Астрахани прошел III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»

    • 23-25 апреля 2024г. в Астрахани прошел III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»

    Организаторы мероприятия: компания «ВИВА КОНСАЛТ» и Ассоциация «Афанасий Никитин».

    Коридор «Север-Юг» становится все более привычным для транспортировки грузов на фоне недавних геополитических изменений. Перевозки по Каспийскому морю открывают широкие возможности по сравнению с традиционными путями поставок из Ирана и Индии в Россию и на экспорт.

    Однако маршрут не всегда представляется рентабельным с учетомВ Астрахани прошел III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона» ограничивающих судоходство путевых условий на Волге, простоев груза в ожидании перевалки в каспийских портах, а также непрозрачности международного сотрудничества и документооборота в рамках транспортной логистики, утвержденных пошлин и таможенных операций. Эти и другие вопросы обсудили участники III форума «Транспортная логистика Каспийского региона».

    Начался форум 23 апреля с экскурсий в порты региона. Делегаты посетили МТП Оля, ПАО Астраханский порт, порт Стрелецкое и Альфа-порт.

    24 апреля прошла основная, деловая, часть мероприятия. Открыл форум заместитель Министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, Михаил Кабаков.

    Работа конференции традиционно началась с сессии о транспортно-логистическом потенциале Каспийского региона, в которой выступили представители ИА «SeaNews», проекта «N.Trans Lab», компании «Ленгипроречтранс» и Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам. Спикеры подробно осветили грузовую базу региона, перспективы и условия роста грузоперевозок по МТК «Север-Юг».

    Форум продолжил доклад «СБЕР Банка», осветив возможности управления финансами в разных странах Каспийского региона и на сопряженных направлениях.

    В Астрахани прошел III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»Следующая сессия охватила тему водного транспорта, портовой деятельности и судостроения для региона. В ней выступили представители порта Оля, Астраханского порта (ПАО), компании «Маринерус» и «Морского инжинирингового центра СПб». Делегаты обсудили проблематику и возможности судоходства в регионе, мощности портов по перевалке грузов, а также перспективные проекты судов для работы на Каспии и Волге. Далее специалисты ЮФ «Ремеди» рассказали о рисках и юридической стороне решения задач, возникающих при перевозках водным транспортом.

    Третья сессия была посвящена жд и автомобильному транспорту региона.

    Докладчики из Приволжской дирекции ТСК ЦДУ ОАО «РЖД», «РЖД Логистики» и Азербайджанских железных дорог подробно рассмотрели перевозки грузов западной и восточной жд ветками, обсудили тарифы для разных видов грузов через отдельные страны и комплексные сквозные тарифы при перевозках через несколько стран региона. Спикеры «ГК АРИВИСТ» и «Евразия Логистика» обсудили тему автотранспорта и специфики перевозок в/через Иран, а также расчетов и таможенного контроля на этом направлении.

    Отдельная тема была посвящена зерновым грузам, о чем рассказали спикеры АНО «Евразийская Агрологистика» и ФГБУ «Агроэкспорт».

    Сессии сопровождались вопросами аудитории и оживленными дискуссиями.

    Далее, 25 апреля, делегаты форума продолжили общение в неформальной обстановке загородного мероприятия: благоухающая сирень, рыбалка, теннис и приятная компания с общими интересами. Второй день форума завершился банкетом.

    В целом, в форуме приняли участие более 200 участников из России, Ирана, ОАЭ, Индии, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и др.

    Будем рады видеть Вас на площадке следующего форума: info@vivaconsult.ru, 7(958)19-77-503, https://vivaconsult.ru/ru/conferences/

     


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