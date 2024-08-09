Губернатор Архангельской области о перспективах порта Архангельск

Значение порта Архангельск как стратегического транспортного узла Северного морского пути стало темой обсуждения на II форуме «Арктика – Регионы», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Как отметил в ходе стратегической сессии «Северный морской путь – арктическая связь регионов» первый заместитель министра РФ по развитию дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, Северный морской путь не только стал основой для крупных современных проектов, но и в целом создает условия для всестороннего развития территории Арктической зоны.

«Правительством РФ по поручению Президента принят план развития Северного морского пути до 2035 года, который включает в себя перечень из 152 мероприятий. Они затрагивают весь спектр вопросов, связанных с созданием полноценной инфраструктуры на СМП, – сказал он. – Уникальность этого плана, его ценность в том, что в нем есть как обязательства государства по созданию инфраструктуры, так и обязательства инвесторов по развитию инвестиционных проектов».

Г.Гусейнов подчеркнул, что все мероприятия в рамках этого плана реализуются, в том числе в прошлом году достигнут рекордный показатель по грузообороту – по СМП перевезено более 36 млн тонн.

Как было отмечено на сессии, сегодня интерес к использованию Севморпути демонстрируют крупнейшие международные логистические компании. И порт Архангельск с его возможностями по обеспечению кратчайших маршрутов становится важнейшим транспортно-логистическим узлом не только для снабжения арктических территорий необходимыми грузами, но и для реализации экспорта в зарубежные страны.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, основная грузовая база порта – это грузы, необходимые для реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне, генеральные грузы, в том числе сложной конфигурации (тяжеловесные, крупногабаритные), нефтеналивные, строительные материалы, техника, различное оборудование, лесные грузы, рыбная продукция.

«Сейчас, мне кажется, дискуссия уже переходит в раздел: а что сегодня значит СМП для России, для Архангельской области как неотъемлемой части нашей необъятной страны? Это коммерческий проект или глобальная государственная задача, которая определит развитие экономики на десятилетия, а может быть, и на столетия вперед? – сказал А.Цыбульский. – На мой взгляд, стратегически, когда мы сегодня только начинаем «раскатку» Севморпути, конечно, к нему надо относиться как к большой государственной задаче, носящей в первую очередь социально-экономический характер. И на сегодняшнем этапе, конечно, нам нужны и проводка, и субсидирование этих рейсов. Это связано и с тем, что сегодня требуется увеличить расходы на строительство портовой инфраструктуры для того, чтобы потенциал СМП реализовывался на 100 процентов, на полную свою мощь».

Это, по словам губернатора, становится возможным с увеличением объемов перевалки. «Сейчас первая задача – увеличить обратную загрузку судов. Я говорю про Китай конкретно, потому что по маршруту Архангельск – Шанхай наши китайские коллеги приняли решение в нашу пользу, поскольку мы смогли на начальном этапе помочь с обратной загрузкой кораблей. Буквально месяц назад мы запустили вместе с китайскими партнерами и Российским экспортным центром новый «Арктический экспресс №1»: в Подмосковье собирают сборный груз, он доставляется до Архангельска, загружается на корабль и идет дальше. Поэтому важный вопрос, который всегда должен нас волновать, – любой проект такого масштаба изначально начинается с инвестиционной стадии, которая требует поддержки государства, поддержки частных инвестиций практически по всем направлениям».

А.Цыбульский признал, что порт Архангельск с учетом географических, климатических и природных условий имеет определенные ограничения по максимальной перевалке. «Для себя в долгосрочной модели ставим показатель в 50 миллионов тонн, это тот максимум, на который мы можем выйти в перспективе 15-20 лет», – сказал он.

При этом, по словам губернатора, для Архангельской области сегодня существует несколько направлений развития в этой сфере: это и расширение традиционных компетенций по портовой деятельности, и полная загрузка судоремонтных предприятий, и развитие стивидорных компаний. Кроме того, уже есть решение и о развитии Архангельского транспортного узла, что подтверждено соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.

«Сейчас наша задача – в несколько этапов этот проект реализовать. Он рассчитан до 2035 года, и на первом этапе нам важно использовать существующие мощности на 100 процентов, их обязательно нужно загрузить, – сказал А.Цыбульский. – Вторая задача – это, конечно, глобальный проект по строительству нового глубоководного порта. Он тоже сегодня уже находится в стадии серьезной проработки, разрабатывается декларация о намерениях, определены потенциальные инвесторы, готовые вкладываться в развитие этой инфраструктуры. Поэтому для области это, конечно, повышение бюджетных доходов, возрождение компетенций, создание новых рабочих мест и, самое главное, это возможность создать порт совершенно нового уровня. Не увеличивать товарооборот существующих портовых предприятий, а действительно постараться попробовать построить принципиально новый порт. Вот это, я думаю, даст серьезную синергию по всем направлениям».

Губернатор отметил, что в решении этих задач будет иметь значение и развитие научно-образовательной базы, в том числе с учетом возведения межвузовского кампуса «Арктическая звезда», который будет заниматься также компетенциями в судостроении и судоремонте, это и возможность применения беспилотных технологий при работе порта. В пример глава региона привел порт Далянь в КНР, где побывала архангельская делегация с рабочим визитом.

«Мы увидели принципиально новый порт, который полностью управляется по принципу беспилотных технологий, все делается в автоматическом режиме из единого центра оператором, который следит, чтобы беспилотные устройства работали синхронно и не возникало никаких аварийных ситуаций. Поэтому все эти технологии есть, нам сегодня, если мы говорим о строительстве нового порта с нуля, надо делать его максимально высокотехнологичным, – подчеркнул А.Цыбульский. – Это нужно, с одной стороны, для максимальной производительности, с другой – мы будем создавать совершенно новые современные компетенции, сможем в наших университетах обучать специалистов принципиально нового уровня, а наши образовательные учреждения смогут получать заказ на разработку новых технологий завтрашнего дня, которые реально заработают».

С учетом существующих задач развитие порта, развитие СМП для Архангельской области – принципиально важный вопрос. По словам главы региона, развитие Севморпути изначально закладывалось как основной проект и основная экономическая компетенция всей арктической территории России, а уже потом развитие СМП приводит к открытию и разработке новых месторождений, изменению логистики грузов в стране в частности и в мире в целом, но самое главное, что развитие СМП – это улучшение жизни в Арктической зоне России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области