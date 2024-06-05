Состоялся 8-й Международный Арктический саммит

8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ САММИТ

«АРКТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ

И РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»

САММИТ «АРКТИКА 2024»

Очередной, 8-ой Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» (Саммит Арктика 2024) состоялся 22 мая — 24 мая 2024 года. Мероприятия Саммита прошли на площадках двух ВУЗов России: в г. Москве (22 мая 2024 года) – в стенах Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), который является одним из ведущих технических университетов России, и в г. Санкт-Петербурге (23-24 мая 2024 года) в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России (СПб УГПС).

Организатор Саммита — Арктический Совет Ассамблеи народов Евразии совместно с Арктической академией наук и Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ), и Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России (СПб УГПС) при поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Саммит был посвящен 300-летию Российской академии наук, которое празднуется в России в 2024 году. В рамках Саммита состоялось торжественное заседание, посвященное 20-летию Арктической академии наук. Саммит проходит в период «Десятилетия науки и технологий» (Указ Президента РФ от 25.04.2022 г.). На Саммите были широко представлены практические вопросы науки и современных инновационных технологий, включая национальную безопасность, судостроение, разработку природных ресурсов Арктической зоны и реализацию конкретных региональных и отраслевых проектов. В рамках Саммита прошло торжественное награждение лауреатов национальной премии для женщин в науке и технологиях «Колба» в номинациях «Минералогия» и «Женщины ученые – Арктике», а также подписаны двусторонние Соглашения о сотрудничестве между СПб НОО «Арктическая общественная академия наук», Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом Минтранса России (МАДИ) и Национальной премией «Колба», направленные на содействие в осуществлении научно-координационной деятельности по обеспечению академической поддержки и консультаций по всем вопросам, касающимся деятельности Арктических организаций, выполнение научных исследований, способствующих комплексному гармоничному развитию северных территорий, коренному улучшению жизни и быта северян.

В Москве с приветствиями к участникам Саммита обратились ректор МАДИ Ажгиревич Артем Иванович, заместитель директора Гидрометцентра Хан Валентина Моисеевна, депутат ГД, член Комитета по транспорту Ерёмин Сергей Васильевич, а в Санкт-Петербурге с приветственным словом выступили начальник СПб УГПС МЧС РФ Гавкалюк Богдан Васильевич, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Лёгенький Дмитрий Юрьевич. Были зачитаны приветствия от Министерства науки и образования РФ, Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Бельянинова Андрея Юрьевича и врио председателя Комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга Асеевой Елены Евгеньевны.

В работе Саммита приняли участие представители федеральных и региональных структур, ведущих российских и зарубежных нефтегазовых и энергетических компаний, транспортных, финансовых, научных, сервисных организаций и СМИ, среди которых: образовательные и научные подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций России, ФГБУ «Росзаповедцентр», ФАНУ «Востокгосплан», научно-исследовательские институты Российской академии наук, включая Сибирское и Дальневосточное отделения, ФГБУ Урал НИИ «Экология», Музей Арктики и Антарктики, ООО «Спутникс», ООО «Газпромнефть шельф», ООО «Арктический Научный Центр», АО «НПО «Поиск», ООО «ОДК Инжиниринг», ААНИИ, ООО «РЭНЕРА» Росатом, ряд высших учебных заведений и др.

Стоит отметить доклады: Сулимы Тимофея Геннадьевича, заместителя директора Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, Жукова Михаила Андреевича, ученого секретаря научного совета АНО “НКЦ “Север”, Слободяна Владимира Юрьевича, генерального директора АО «Институт экологического проектирования и изысканий», Филипповой Надежды Анатольевны, руководителя инновационно-исследовательского проекта «Развитие мультимодальной мобильности в условиях Арктической зоны России» МАДИ, Григорьева Михаила Николаевича, директора ООО «Гекон», ИМЭМО РАН, Горегляда Виктора Демьяновича, заместителя Генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», г. Москва, Трошина Виталия Алексеевича, профессора Московского архитектурного института, руководителя Центра исследований искусственной среды в экстремальных условиях, Почетного архитектора России, Давыдова Владимира Николаевича, заместителя директора по науке МАЭ РАН «Кунсткамера», Журавля Валерия Петровича, руководителя Центра арктических исследований Института Европы РАН, Ампилова Юрия Петровича, заслуженного деятеля науки РФ, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, Демиховой Людмилы Владимировны, исполнительного директора Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Голомарёвой Елены Христофоровны, председателя Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), президента ассоциации «Якутская Арктика» МОО АСПОЛ, Борисоглебской Ларисы Николаевны, проректора по научной и проектно- инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Тарбаевой Вероники Михайловны, председателя Центрального совета Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз», Петрова Павла Петровича, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике.

Спонсор круглого стола по инновационным и беспилотным технологиям, ООО «РУСГЕОТЕХ», представило выставочную экспозицию, а директор по развитию Шарков Алексей Александрович выступил с докладом о системах мониторинга температуры многолетнемерзлых грунтов на базе технологий интернета вещей (IoT).

Спонсором молодежного круглого стола выступило ООО «Вездеходы для Севера», исполнительный директор которого, Блохин Александр Николаевич сделал доклад на пленарной сессии Саммита о перспективах вездеходной техники в развитии Крайнего Севера и Арктики.

В Санкт-Петербурге была организована большая выставка спасательной техники на плацу и выставочное пространство в холле университета с экспозицией как представителей МЧС РФ, так и компаний- участников Саммита. С большим успехом прошел круглый стол по арктической медицине, который состоялся на базе ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. Следует отметить доклады Драпкиной Оксаны Михайловны, директора ФГБУ “НМИЦ ТПМ” Минздрава России, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, Рыбникова Виктора Юрьевича, заместитель директора (по научной и учебной работе, медицине катастроф) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Грабского Юрия Валентиновича, врио директора ФГБУН «Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины» Федерального медико-биологического агентства.

В целях развития творческой и научной активности российских студентов и аспирантов ведущих университетов в рамках Саммита состоялся ежегодный Конкурс научно-исследовательских работ, направленных на устойчивое развитие и освоение Арктики. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса научных работ среди студентов и аспирантов прошла 24 мая 2024 г., в третий, завершающий день работы Саммита Арктика 2024. Победителем Конкурса 2024 года стал студент НИТУ МИСИС с проектом по строительству грузовой канатной дороги к Колмозерскому месторождению лития. Ему был вручен Диплом и главный приз «Полярная звезда», утвержденный в 2023 году соучредителем Саммита, Ассамблеей народов Евразии.

Лауреатами Конкурса стали еще 9 человек из Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Все они получили Дипломы Лауреатов и памятные подарки, которые предоставили партнёры Саммита – Музей Арктики и Антарктики, Бизнес- издание «Нефтегаз ру», Международная Ассоциация Фундаментостроителей и спонсор Саммита- Компания «РУСГЕОТЕХ».