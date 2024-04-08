Инженерно-геологический флот Росгеологии в 2023 году выполнил бурение 103 скважин

Научно-исследовательский флот АО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (АМИГЭ, дочернее предприятие Росгеологии) по итогам 2023 года выполнил 100% обязательств по коммерческим и государственным контрактам. На арктическом шельфе Российской Федерации в минувшем году выполнено бурение 103 малоглубинных скважин различного назначения общей проходкой 4284 метров, сообщает пресс-служба Росгеологии.

В целом за 5 лет – с 2019 по 2023 годы – объем морского малоглубинного бурения с использованием судов инженерно-геологического флота «Росгео» – «Кимберлит» и «Бавенит» – составил 16,6 тыс. м, пробурено 567 скважин, в том числе 30 стратиграфических, 9 пилотных и 528 – инженерно-геологических.

Одним из главных направлений работ флагмана инженерного флота «Росгео» – НИС «Бавенит» в 2020-2023 годах было стратиграфическое бурение, которое было проведено практически во всех морях российского сектора Арктики – Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском и море Лаптевых. Выполнено бурение 30 стратиграфических скважин в объеме 4,3 тыс. м.

Работы по стратиграфическому бурению малоглубинных скважин на Арктическом шельфе АО «АМИГЭ» проводит в рамках долгосрочной программы исследований геологического строения арктического региона, разработанной специалистами ПАО «НК «Роснефть» совместно с некоммерческим институтом «Иннопрактика» и МГУ, а также по заказу Роснедра совместно с ВНИИОкеангеология. Основная задача – отбор керна, ценного каменного материала, который является главным источником информации о геологическом строении и нефтегазовом потенциале арктического шельфа.

В Росгеологии отмечают, важным технологическим достижением стало внедрение при исследовании стратиграфических скважин методики вертикально-сейсмического профилирования и термометрии с помощью новейших оптико-волоконных технологий, что обеспечило значительную экономию по сравнению с использованием классических методов геофизических исследований. На шельфе Российской Федерации такие исследования выполняет только АО «АМИГЭ».

Работы имеют важнейшее значение для уточнения геологического строения арктического региона, что в дальнейшем позволит сделать более эффективным выполнение геологоразведки в Арктике. Серьезный прорыв был достигнут и в части импортозамещения – большая часть программного обеспечения и оборудования, использованного в ходе буровых работ и ГИС, произведено в России. Некоторые образцы были разработаны специалистами АМИГЭ.

Другое важное направление работ АО «АМИГЭ» – бурение пилотных скважин с борта геотехнических судов. Это ключевой этап геологоразведочных работ на нефть и газ, который позволяет недропользователям минимизировать возможные риски на этапе эксплуатационного бурения.

В ходе проведенных региональных инженерно-геологических исследований при бурении пилотных скважин получена важная информация для определения мест возможного залегания многолетнемерзлых грунтов, которые могут включать слои с аномально высоким пластовым давлением. Внезапный выброс скопленного под ними газа во время бурения может приводить к катастрофическим авариям. Полученные знания в дальнейшем помогут обеспечить безопасность геологоразведочных работ в Арктике.

Фото: Росгеология