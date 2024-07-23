Судно «Lady D» готовится к выходу в первый субсидируемый рейс на Сахалин по Севморпути

В Архангельске завершается подготовка судна «Lady D» к выходу в первый в 2024 году субсидируемый из федерального бюджета каботажный рейс по Северному морскому пути. Плановая дата выхода — 27 июля, сообщается в телеграм-канале минтранса Сахалинской области.

«По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы активно работали с федеральными органами власти, в результате чего порт Корсаков включили в маршрут каботажного рейса по Севморпути. Перевозка грузов из Московского транспортного узла до Архангельска осуществлялась по железной дороге ускоренным контейнерным поездом, и далее по Севморпути — судном ледового класса», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Рейс по Севморпути до Сахалина был организован при взаимодействии многих логистический компаний, а также ОАО «РЖД». «Благодаря этому в кратчайшие сроки удалось сделать новый логистический продукт и создать новый транспортный путь до Сахалина, что стало значимым этапом в развитии транспортной отрасли островного региона», – добавляют в ведомстве.

Стоит отметить, что транспортные компании сформировали доступное коммерческое предложение с учетом субсидируемой государством ставкой фрахта. В итоге этот рейс на четверть загружен контейнерами назначением в Сахалинскую область.

Фото: телеграм-канал минтранса Сахалинской области