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Судно «Lady D» готовится к выходу в первый субсидируемый рейс на Сахалин по Севморпути
23.07.2024

Судно «Lady D» готовится к выходу в первый субсидируемый рейс на Сахалин по Севморпути

    • В Архангельске завершается подготовка судна «Lady D» к выходу в первый в 2024 году субсидируемый из федерального бюджета каботажный рейс по Северному морскому пути. Плановая дата выхода — 27 июля, сообщается в телеграм-канале минтранса Сахалинской области.

    «По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы активно работали с федеральными органами власти, в результате чего порт Корсаков включили в маршрут каботажного рейса по Севморпути. Перевозка грузов из Московского транспортного узла до Архангельска осуществлялась по железной дороге ускоренным контейнерным поездом, и далее по Севморпути — судном ледового класса», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

    Рейс по Севморпути до Сахалина был организован при взаимодействии многих логистический компаний, а также ОАО «РЖД». «Благодаря этому в кратчайшие сроки удалось сделать новый логистический продукт и создать новый транспортный путь до Сахалина, что стало значимым этапом в развитии транспортной отрасли островного региона», – добавляют в ведомстве.

    Стоит отметить, что транспортные компании сформировали доступное коммерческое предложение с учетом субсидируемой государством ставкой фрахта. В итоге этот рейс на четверть загружен контейнерами назначением в Сахалинскую область.

    Фото: телеграм-канал минтранса Сахалинской области

     


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