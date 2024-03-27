В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1,7 тыс. судов

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии судостроительной промышленности, на которой участники обсудили ее гражданское направление, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Крупнейшей отраслевой интегрированной структурой выступает Объединённая судостроительная корпорация. В её состав входит до 80% всех производственных мощностей. Необходимо сформировать перечень мероприятий, которые обеспечат эффективную организацию производств – как с точки зрения применяемых технологий, так и с точки зрения операционных процессов», – сказал М.Мишустин.

Он отметил, что в условиях санкций отрасль столкнулась с самыми серьезными вызовами. С российского рынка транспортных услуг ушли все иностранные суда, которые были задействованы в перевозках российских грузов, что потребовало скорейшего обновления и наращивания отечественного флота.

Были разорваны и устоявшиеся кооперационные связи между предприятиями. Западные партнеры в нарушение всех договоренностей отказались от продолжения сотрудничества с нашими компаниями. И сейчас очень важно продолжить освоение и создание целого ряда современных наукоемких комплектующих и изделий.

«Президент подчеркивал, что необходимо более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам, – сказал М.Мишустин. – Важно, что, несмотря на все сложности, отрасль продолжает свою динамичную работу. Предприятия пользуются всеми мерами государственной поддержки – как специализированными, так и общесистемными, включая льготные программы по линии Фонда развития промышленности».

«В прошлом году было построено более 100 единиц техники самого разного назначения. В том числе два танкера типа Aframax – на комплексе «Звезда» в Приморском крае. Автомобильно-железнодорожный паром «Александр Деев» для маршрута между Сахалином и материком – на верфи в Комсомольске-на-Амуре. Морская платформа с хранилищем сжиженного природного газа для первой очереди проекта «Арктик СПГ 2» – на площадке в Мурманской области. А также рыбопромысловые и краболовные суда – на заводах в разных регионах страны».

Сейчас у производителей портфель заказов растет, на текущий момент он превышает 300 морских и речных судов. В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1,7 тыс. единиц в гражданском сегменте.

Премьер-министр подчеркнул, что в зоне особого внимания правительства – развитие Северного морского пути. «Для обеспечения круглогодичной навигации планомерно расширяем ледокольный флот. В ближайшие годы он пополнится ещё пятью атомоходами. Один из них – это «Россия», который станет головным в рамках уникального проекта «Лидер»», – сказал он.

Крупнейшей отраслевой интегрированной структурой выступает ОСК – Объединённая судостроительная корпорация. В её состав входит до 80% всех производственных мощностей.

М.Мишустин напомнил, по поручению президента ответственность за управление ОСК в прошлом году принял на себя Банк ВТБ. Теперь необходимо сформировать весь перечень мероприятий, которые обеспечат эффективную организацию производств – как с точки зрения применяемых технологий, так и с точки зрения операционных процессов. В том числе – провести цифровую трансформацию, что просто обязано повысить производительность труда и качество управления всей системой производства.

«Необходимо сформировать согласованный взгляд на приоритеты развития судостроительной корпорации. И проработать поручение главы государства по подготовке предложения по источникам долгосрочного финансирования программ строительства гражданского флота», – обратился М.Мишустин к участникам сессии.

Фото: пресс-служба правительства РФ