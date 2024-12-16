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Завершены ходовые испытания атомного ледокола «Якутия»
16.12.2024

Завершены ходовые испытания атомного ледокола «Якутия»

    • Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия», построенный на Балтийском заводе, завершил этап заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба ОСК.

    Судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты Балтийского завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, проверили работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

    По возвращению атомоход пришвартовали у причальной стенки Балтийского завода на Неве. В ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику.

    Универсальный атомный ледокол «Якутия» – четвертое (третье серийное) судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. В церемонии спуска принял участие Владимир Путин.

    Основные характеристики судна:

    • мощность – 60 МВт (на валах);
    • скорость хода – 22 узла (по чистой воде);
    • длина габаритная – 173,3 м;
    • ширина – 34 м;
    • высота – 52 м;
    • осадка – 10,5 м/9,03 м;
    • ледопроходимость – до 3 м;
    • полное водоизмещение – 33,5 тыс.тонн;
    • назначенный срок службы – 40 лет.

    Фото: ОСК 


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