Завершены ходовые испытания атомного ледокола «Якутия»

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия», построенный на Балтийском заводе, завершил этап заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба ОСК.

Судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты Балтийского завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, проверили работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

По возвращению атомоход пришвартовали у причальной стенки Балтийского завода на Неве. В ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику.

Универсальный атомный ледокол «Якутия» – четвертое (третье серийное) судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. В церемонии спуска принял участие Владимир Путин.

Основные характеристики судна:

мощность – 60 МВт (на валах);

скорость хода – 22 узла (по чистой воде);

длина габаритная – 173,3 м;

ширина – 34 м;

высота – 52 м;

осадка – 10,5 м/9,03 м;

ледопроходимость – до 3 м;

полное водоизмещение – 33,5 тыс.тонн;

назначенный срок службы – 40 лет.

Фото: ОСК