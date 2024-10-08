Проведен запуск реакторной установки на атомном ледоколе «Якутия»

Специалисты «Балтийского завода» совместно с представителями контрагентских организаций провели запуск реакторной установки правого борта на атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительнойк орпорации. Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности, проведена калибровка пусковой аппаратуры.

«Физический пуск — итог кропотливого и напряженного труда многих специалистов. Они выполнили огромный объем пуско-наладочных работ, провели все необходимые испытания систем и оборудования. Начался важнейший этап строительства ледокола, в ходе которого атомное «сердце» судна забьется на полную мощность, пройдут комплексные швартовные испытания заказа, после которых «Якутия» впервые сможет выйти в море для проведения ходовых испытаний», – сказал генеральный директор «Балтийского завода» Александр Коновалов.

Перед пуском в реактор загрузили тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошел в штатном режиме. По окончании работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки «Якутии», состоящей из двух реакторов «РИТМ-200».

«РИТМ-200» – российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие Росатома). Реактор входит в состав главной энергетической установки ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Отличительной особенностью реактора является интегральная компоновка. За счет этого реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости и ледопроходимости. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов – 40 лет.

Ледокол «Якутия» – четвертый атомоход проекта 22220, его строительство подходит к завершению. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведется строительство еще трех аналогичных судов – «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда».

Основные характеристики судна:

Мощность – 60 МВт (на валах),

Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),

Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),

Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),

Высота – 52 м,

Осадка – 10,5 м/9,03 м,

Ледопроходимость – до 3 м,

Полное водоизмещение – 33 540 тонн,

Назначенный срок службы – 40 лет.

Фото: ОСК