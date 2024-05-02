На «Севмаше» заложили плавучий док

На предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония закладки нового плавучего дока «Сухона» проекта 02122. Он строится для подъема и спуска судов на горизонтальный стапель, а также докования и выполнения ремонтных работ, сообщает пресс-служба ОСК.

Док станет одним из самых больших по водоизмещению объектов, реализованных «Севмашем». При строительстве сооружения будет использоваться отечественное оборудование, применяться современные технологии. Гидротехнический объект оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока.

По длине док разбит на 10 главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23,5 тыс. тонн. Экипаж несамоходного автономного ПД «Сухона» составит 76 человек.

С помощью нового дока на Севмаше будет обеспечиваться надежность транспортных операций по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга на акваторию предприятия. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Фото: ОСК