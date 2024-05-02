Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
На «Севмаше» заложили плавучий док
02.05.2024

На «Севмаше» заложили плавучий док

    • На предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония закладки нового плавучего дока «Сухона» проекта 02122. Он строится для подъема и спуска судов на горизонтальный стапель, а также докования и выполнения ремонтных работ, сообщает пресс-служба ОСК.

    Док станет одним из самых больших по водоизмещению объектов, реализованных «Севмашем». При строительстве сооружения будет использоваться отечественное оборудование, применяться современные технологии. Гидротехнический объект оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока.

    По длине док разбит на 10 главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23,5 тыс. тонн. Экипаж несамоходного автономного ПД «Сухона» составит 76 человек.

    С помощью нового дока на Севмаше будет обеспечиваться надежность транспортных операций по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга на акваторию предприятия. Завершить строительство планируется в 2026 году.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2024
    Dalian Shipbuilding построит 14 танкеров VLCC
    Китайская верфь Dalian Shipbuilding Industry (DSIC) получила заказы на строительство до 14 крупнотоннажных нефтяных […]
    VLCCКитайкрупнотоннажные суданефтяные танкеры
    0
    15.01.2024
    Судостроительная промышленность Китая в 2023 году
    По итогам 2023 года Китай продолжил лидировать на мировом рынке судостроения благодаря значительному росту […]
    2023КитайСудостроение
    0
    13.02.2024
    На ледоколе «Чукотка» завершена установка реакторов
    Специалисты «Балтийского завода» завершили погрузку реакторов в энергетическую установку универсального атомного ледокола «Чукотка», сообщается […]
    атомный реакторБалтийский заводледокол "Чукотка"Ледоколы
    0
    25.01.2024
    На «Вымпеле» началась резка металла для нового плавучего дока
    На судостроительном заводе «Вымпел» приступили к резке металла для подъемно-спускового ремонтного плавучего дока спусковой […]
    "Янтарь"VympelОСКплавдок
    0
    14.03.2024
    Профсоюзы США обвиняют Китай в спаде американского судостроения
    Профсоюзы и отраслевые ассоциации США подали официальную жалобу на Китай на 137 страницах с […]
    жалобаКитайКонкуренцияПрофсоюз
    0
    14.02.2024
    Участники конференции «СудостроениеRU 2024» посетят «Красное Сормово»
    14 июня участники конференции «СудостроениеRU 2024» посетят завод «Красное Сормово»- одно из лидирующих предприятий […]
    Viva ConsultКонференцияКрасное СормовоСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.05.2024 HMM и SM Line будут обмениваться слотами
    03.05.2024 «Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»
    03.05.2024 Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    02.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024
    02.05.2024 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024
    02.05.2024 Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский
    Госрегулирование Показать всё
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •