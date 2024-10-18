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Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
18.10.2024

Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют

    • На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, а также на субсидирование перевозок по Северному морскому пути будет направлено более 14,3 млрд рублей. Распоряжение – об этом от 17 октября 2024 года №2883-р подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Из общей суммы свыше 14 млрд рублей пойдёт на запуск приоритетных проектов, включая реализацию мастер-планов дальневосточных городов, в том числе Улан-Удэ, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Магадана, Свободного.

    Анонсируя это решение на заседании правительства 17 октября, М.Мишустин отметил, что правительство по поручению президента продолжает ускоренными темпами развивать на Дальнем Востоке и в Арктике социальную и промышленную инфраструктуру, создавать новые точки роста экономики, а также повышать качество жизни людей.

    Кроме того, федеральные средства пойдут на субсидирование регулярных перевозок по Северному морскому пути. На эти цели будет выделено 300 млн рублей. Они будут направлены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из‑за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

    Работа идет в рамках федеральных проектов «Новые возможности для Дальнего Востока» и «Развитие Северного морского пути».


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