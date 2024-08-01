Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 31, 2024
01.08.2024

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 31, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.07.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2024
    На 28 неделе 2024 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается повышение ставок. Так, […]
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексы
    0
    15.01.2024
    77 отмененных рейсов, с 3 по 7 неделю 2024
    По информации международного аналитического агентства Drewry, с 3 недели (15-21 января) по 7 неделю […]
    2024Отмена рейсов
    0
    25.06.2024
    Контейнерооборот российских портов в мае 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2024 года увеличился на 9,7% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПорты
    0
    19.02.2024
    58 отмененных рейсов, с 8 по 12 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 8 недели по 12 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    18.04.2024
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024АвтоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    16.07.2024
    Top 26-50 контейнерных линий, H1 2024
    По состоянию на 1 июля 2024 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в […]
    Только для подписчиков
    2024Top 26-50 линийконтейнерные линииРейтинг
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.08.2024 УЛКТ готов принимать Panamax’ы
    01.08.2024 Unifeeder обогнал CMA CGM
    01.08.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2024 в деталях
    31.07.2024 Контейнерные порты Турции, 6 месяцев 2024
    31.07.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%
    31.07.2024 Все порты Финляндии, 5 месяцев 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •