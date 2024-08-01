Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024
01.08.2024

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.06.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 18,6% относительно показателя апреля […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.05.2024
    Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось
    По мере нормализации маршрутов вокруг Африки и стабилизации сервисов перевозчиков индекс соблюдения расписания контейнерных маршрутов в марте […]
    2024контейнерные линиирасписание
    0
    22.04.2024
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 2 месяца 2024
    Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первых двух месяцев […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0
    15.04.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024
    Ставки на исследуемых трейдах показали разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    06.02.2024
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2023
    По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    10.06.2024
    Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе-марте 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатовощи
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.08.2024 УЛКТ готов принимать Panamax’ы
    01.08.2024 Unifeeder обогнал CMA CGM
    01.08.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2024 в деталях
    31.07.2024 Контейнерные порты Турции, 6 месяцев 2024
    31.07.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%
    31.07.2024 Все порты Финляндии, 5 месяцев 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •