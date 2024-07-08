Новый рекорд грузоперевозок по Севморпути

ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации. В период с 1 января 2024 по 30 июня 2024 года атомные ледоколы обеспечили 438 судозаходов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года – 435). Общая валовая вместимость составила 50,4 млн тонн (для сравнения, за аналогичный период 2023 года – 48,6 млн тонн), сообщает пресс-служба предприятия.

«Несмотря на внешние факторы, нам удалось улучшить показатели зимне-весенней навигации за аналогичный период предыдущего года», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Сейчас в акватории Северного морского пути началась летне-осенняя навигация. 2 июля в районе мыса Желания атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» взял под проводку три судна. Это первый рейс в восточном направлении по доставке нефтепродуктов и грузов в отдаленные районы страны (с ограниченными сроками завоза летней навигации). В настоящее время караван следует в море Лаптевых.

Фото: ФГУП «Атомфлот»