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Новый рекорд грузоперевозок по Севморпути
08.07.2024

Новый рекорд грузоперевозок по Севморпути

    • ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации. В период с 1 января 2024 по 30 июня 2024 года атомные ледоколы обеспечили 438 судозаходов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года – 435). Общая валовая вместимость составила 50,4 млн тонн (для сравнения, за аналогичный период 2023 года – 48,6 млн тонн), сообщает пресс-служба предприятия.

    «Несмотря на внешние факторы, нам удалось улучшить показатели зимне-весенней навигации за аналогичный период предыдущего года», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

    Сейчас в акватории Северного морского пути началась летне-осенняя навигация. 2 июля в районе мыса Желания атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» взял под проводку три судна. Это первый рейс в восточном направлении по доставке нефтепродуктов и грузов в отдаленные районы страны (с ограниченными сроками завоза летней навигации). В настоящее время караван следует в море Лаптевых.

    Фото: ФГУП «Атомфлот»


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