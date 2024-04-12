В Финском заливе завершен период ледокольных проводок

Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили ледокольные проводки судов в акваториях морских портов Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Выборг, Высоцк и Приморск и на подходах к ним, сообщает пресс-служба предприятия.

Окончание периода ледокольных проводок было объявлено 8 апреля распоряжениями капитанов морских портов в связи с улучшением погодных условий и освобождением акваторий ото льда.

В российских морских портах Финского залива период ледокольных проводок судов был объявлен в начале декабря 2023 года. К работе в этой акватории были привлечены 12 ледоколов ФГУП «Росморпорт».

Ранее предприятие завершило ледокольные проводки в акватории крупнейшего в Хабаровском крае морского порта Ванино и на подходах к нему, а также в Азовском и Каспийском морях. На сегодняшний день ледоколы ФГУП «Росморпорт» продолжают обеспечивать проводки судов, следующих в морские порты Белого и Охотского морей.

Фото: Росморпорт