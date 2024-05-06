Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Магадане, Архангельске и Кандалакше завершились ледокольные проводки
06.05.2024

В Магадане, Архангельске и Кандалакше завершились ледокольные проводки

    • Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили проводки судов в морских портах Архангельск и Кандалакша в Белом море и в морском порту Магадан в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Окончание периода ледокольных проводок объявлено распоряжениями капитанов морских портов в связи с улучшением погодных условий и разрушением ледяного покрова: в акваториях морских портов Магадан и Кандалакша и на подходах к ним – с 1 мая, в акватории морского порта Архангельск – с 4 мая.

    Ледокольные проводки в акватории морского порта Магадан и на подходах к нему осуществлял ледокол «Москва» Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Завершив работы, 5 мая судно вернулось в морской порт Владивосток. Ледокол прибыл на дежурство в морской порт Магадан в конце декабря 2023 года, а первую проводку методом лидирования совершил в январе этого года.

    В морском порту Архангельск и на подходах к нему ледокольную проводку судов обеспечивали ледоколы «Капитан Чадаев», «Капитан Евдокимов» Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт», приступившие к работе в конце ноября 2023 года.

    Проводку судов в Белом море, а также следующих в морской порт Кандалакша и обратно, в завершившемся сезоне осуществляли ледоколы «Диксон» и «Новороссийск» Архангельского филиала и Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» соответственно.

    В настоящее время в Белом море продолжает работать ледокол «Диксон», осуществляя проводки судов, следующих в морской порт Архангельск и обратно.

    Ранее предприятие завершило ледокольные проводки в Финском заливе Балтийского моря, в акватории крупнейшего в Хабаровском крае морского порта Ванино и на подходах к нему, а также в Азовском и Каспийском морях. В составе ледокольной флотилии предприятия – 34 ледокола и буксира ледового класса.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2024
    Завершены ледокольные проводки в Азовском и Каспийском морях
    Период ледокольных проводок судов завершился в акваториях замерзающих морских портов Азовского и Каспийского морей […]
    Азовское мореКаспийское мореЛедоколыледокольная проводка
    0
    03.04.2024
    В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок
    1 апреля в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему завершился период […]
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    12.04.2024
    Изменение границ морского порта Тамань
    В границы морского порта включат участки строящегося терминала по перевалке минеральных удобрений.
    Границы портаизменениеРосморпортТамань
    0
    30.01.2024
    Ледоколы провели по Неве судно с оборудованием для турецкой АЭС «Аккую»
    Ледоколы Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» «Капитан Косолапов» и «Капитан М. Измайлов» в период […]
    АЭСЛедоколыледокольная проводкаНева
    0
    13.02.2024
    На ледоколе «Чукотка» завершена установка реакторов
    Специалисты «Балтийского завода» завершили погрузку реакторов в энергетическую установку универсального атомного ледокола «Чукотка», сообщается […]
    атомный реакторБалтийский заводледокол "Чукотка"Ледоколы
    0
    15.04.2024
    Экологическая экспертиза одобрила ремонтное дноуглубление в порту Калининград
    Приказом Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 08.04.2024 № 241-ПР утверждено положительное заключение государственной экологической […]
    ДноуглублениеКалининградРосморпорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.05.2024 35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024
    08.05.2024 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    08.05.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%
    07.05.2024 Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается
    07.05.2024 Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось
    07.05.2024 Безработные контейнеровозы на 22 апреля 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •