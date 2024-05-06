В Магадане, Архангельске и Кандалакше завершились ледокольные проводки

Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили проводки судов в морских портах Архангельск и Кандалакша в Белом море и в морском порту Магадан в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Окончание периода ледокольных проводок объявлено распоряжениями капитанов морских портов в связи с улучшением погодных условий и разрушением ледяного покрова: в акваториях морских портов Магадан и Кандалакша и на подходах к ним – с 1 мая, в акватории морского порта Архангельск – с 4 мая.

Ледокольные проводки в акватории морского порта Магадан и на подходах к нему осуществлял ледокол «Москва» Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Завершив работы, 5 мая судно вернулось в морской порт Владивосток. Ледокол прибыл на дежурство в морской порт Магадан в конце декабря 2023 года, а первую проводку методом лидирования совершил в январе этого года.

В морском порту Архангельск и на подходах к нему ледокольную проводку судов обеспечивали ледоколы «Капитан Чадаев», «Капитан Евдокимов» Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт», приступившие к работе в конце ноября 2023 года.

Проводку судов в Белом море, а также следующих в морской порт Кандалакша и обратно, в завершившемся сезоне осуществляли ледоколы «Диксон» и «Новороссийск» Архангельского филиала и Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» соответственно.

В настоящее время в Белом море продолжает работать ледокол «Диксон», осуществляя проводки судов, следующих в морской порт Архангельск и обратно.

Ранее предприятие завершило ледокольные проводки в Финском заливе Балтийского моря, в акватории крупнейшего в Хабаровском крае морского порта Ванино и на подходах к нему, а также в Азовском и Каспийском морях. В составе ледокольной флотилии предприятия – 34 ледокола и буксира ледового класса.

Фото: ФГУП «Росморпорт»