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Где и как строить отечественные газовозы
11.06.2024

Где и как строить отечественные газовозы

    • Для того, чтобы реализовать круглогодичный потенциал Северного морского пути, необходим крупнотоннажный флот ледового класса. Но в России не так много верфей, которые готовы строить такой флот, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» в рамках ПМЭФ-2024. Фактически сегодня атомная ледокольная группировка строится на «Балтийском заводе» и судостроительном комплексе «Звезда». При этом, согласно планам Минпромторга, до 2035 года на Северном морском пути будут работать 14 ледоколов.

    По словам В.Евтухова, завершение строительства ультрасовременного ледокола «Лидер» на судостроительном комплексе «Звезда» ожидается в конце 2029 – начале 2030 года. «Сейчас идет диалог между заказчиками и ведомствами о том, где будут строиться еще четыре неатомных ледокола, – сказал он. – Но, скорее всего, их тоже возможно будет построить только на судостроительном комплексе «Звезда»».

    Как рассказал статс-секретарь – замминистра, до 2026 года планируется построить 15 аварийно-спасательных судов, а в целом их будет 40 единиц. На заводе «Волга» началось строительство первого гидрографического судна для Севморпути, а всего их потребуется три.

    Кроме того, ключевая задача – строительство отечественных СПГ-газовозов. «Но вопрос в том, что инвестиционный процесс на «Звезде» еще не закончился, и это первый момент. Второй — это то, что сейчас там идет освоение компетенций. До этого верфь осуществляла всю свою работу в технологическом партнерстве с бывшими нашими коллегами из Южной Кореи, – пояснил В.Евтухов. – Да, успели сдать пять Aframax’ов или шесть. В активной стадии строительства и готовности 5 газовозов из 15. По десяти вопрос подвис, потому что корейцы, как вы знаете, в одностороннем порядке, нарушив все условия договора, вышли из проекта».

    По словам спикера, над проектами отечественных газовозов работает большая команда. Газовозы планируется оснастить российским и китайским оборудованием. При этом важной задачей остается создание отечественного малооборотного двигателя мощностью более 8 МВт для крупнотоннажных судов. «У нас сейчас таких двигателей нет. Такое оборудование производятся за рубежом всего на трех заводах: Wartsila, Man и по лицензии в Китае», – сказал В.Евтухов, добавив, что за создание такого двигателя готов взяться волгоградский завод «Красный Октябрь».

    Также есть идея развивать строительство таких судов на газотурбинных установках. «Этот потенциал у есть, я думаю, что это будет более реализуемый проект, – сказал спикер. – Ну и плюс надо сказать, что с «Росатомом» мы сейчас прорабатываем – грех не пользоваться тем, что у нас развито лучше, чем во многих других странах, – возможность строительства больших грузовых судов с использованием ядерно-электрической установки. Здесь, конечно, вопрос цены – во-первых, строительства такого парохода, а во-вторых, той услуги, которую он будет предоставлять конечным пользователям. Но, так или иначе, этот вопрос также нами прорабатывается».

    Завершая свое выступление, В.Евтухов затронул кадровый вопрос. «У нас 200 тысяч человек работают на судостроительных заводах, из них 40 тысяч как раз связаны со строительством флота для обеспечения нужд Северного морского пути. Мы видим, что у нас очень большой запрос появляется по всем отраслям промышленности до 2030 года на дополнительных квалифицированных специалистов как с высшим образованием, так и со специальным техническим. 1,4 миллиона – это мы говорим о том, какое количество специалистов нужно подготовить. Мы сейчас реализуем разные кадровые программы и сами, и совместно с нашими коллегами из других ведомств, поэтому я думаю, что эту задачу мы сможем решить», – резюмировал Ф.Евтухов.

    Фото: SeaNews


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