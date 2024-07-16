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На заводе «Вымпел» началась погрузка секций плавдока для «Янтаря»
16.07.2024

На заводе «Вымпел» началась погрузка секций плавдока для «Янтаря»

    • На судостроительном заводе «Вымпел» началась погрузка первой партии секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока для Прибалтийского судостроительного завода ОСК «Янтарь», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации

    Секции дока грузят на судно «Сергей Бодров», общий вес изделий – 1,2 тыс. тонн. Сухогруз пройдет 2,6 тыс. километров по водным путям от Рыбинска до Калининграда. Весь объем металлических конструкций, изготовленных на «Вымпеле», доставят заказчику в три этапа. После на «Янтаре» начнется сборка секций дока в объем, формирование корпуса и насыщение его узлами и механизмами. Построив сооружение, завод заметно увеличит свои производственные возможности.

    Плавдок спусковой способностью более 12 тыс. тонн, получивший имя «Капитан Анатолий Ермолаев», разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз». Он строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. Реализация программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования.

    Фото: ОСК


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