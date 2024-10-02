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РЖД индексируют зарплату
02.10.2024

РЖД индексируют зарплату

    • Зарплата железнодорожников проиндексирована с 1 октября на 3,2%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    «В РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается наших частных учреждений образования и здравоохранения», – говорится в сообщении.

    Это вторая индексация заработной платы в текущем году, отметили в компании. «Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 7,3%, что соответствует величине прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития».

    Фото: РЖД


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