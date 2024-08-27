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В РЖД уже 7 женщин-машинистов
27.08.2024

В РЖД уже 7 женщин-машинистов

    • В РЖД уже 7 женщин-машинистов«Российские железные дороги» поделились данными о работе в составе локомотивных бригад женщин. По информации компании, таких на сегодняшний день 128. В том числе 7 женщин работают машинистами, управляя электропоездами, пассажирскими, грузовыми и маневровыми локомотивами. Ещё 72 женщины проходят обучение, и после сдачи квалификационных экзаменов и стажировки локомотивные бригады пополнят ещё 4 машиниста и 68 помощников машиниста.

    В РЖД уже 7 женщин-машинистовНапомним, первая женщина-машинист отправилась в самостоятельную поездку 31 января 2022 года – она управляла пригородным электропоездом. А за штурвал магистрального локомотива на электрической тяге первая женщина села 6 марта 2023 года. 

    Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад, напомнили в РЖД, появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты, в перечень доступных для женщин профессий и программе РЖД по подготовке женщин-машинистов и помощников машинистов.

    Фото: РЖД


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