В РЖД уже 7 женщин-машинистов

«Российские железные дороги» поделились данными о работе в составе локомотивных бригад женщин. По информации компании, таких на сегодняшний день 128. В том числе 7 женщин работают машинистами, управляя электропоездами, пассажирскими, грузовыми и маневровыми локомотивами. Ещё 72 женщины проходят обучение, и после сдачи квалификационных экзаменов и стажировки локомотивные бригады пополнят ещё 4 машиниста и 68 помощников машиниста.

Напомним, первая женщина-машинист отправилась в самостоятельную поездку 31 января 2022 года – она управляла пригородным электропоездом. А за штурвал магистрального локомотива на электрической тяге первая женщина села 6 марта 2023 года.

Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад, напомнили в РЖД, появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты, в перечень доступных для женщин профессий и программе РЖД по подготовке женщин-машинистов и помощников машинистов.

Фото: РЖД