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Кадровые изменения в руководстве ООО «Сахалинская Энергия»
05.04.2024

Кадровые изменения в руководстве ООО «Сахалинская Энергия»

    • В руководстве ООО «Сахалинская Энергия» – оператора проекта «Сахалин-2» – произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба компании, с 4 апреля генеральным директором ООО «Сахалинская Энергия» назначен Роман Дашков.

    Решение о назначении принято внеочередным общим собранием участников ООО «Сахалинская Энергия».

    Р.Дашков – выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина и Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, работал на Оренбургском, Ямбургском и Ямальских нефтегазоконденсатных месторождениях.

    Р.Дашков начал трудовую деятельность в 1998 году в качестве оператора по добыче нефти и газа предприятия «Ямбурггаздобыча». Имеет многолетний опыт инженерно-технической и руководящей работы в системе дочерних структур ПАО «Газпром». С 2002 года работал главным технологом, заместителем начальника отдела в департаменте по добыче газа, газового конденсата, нефти. В 2009-2013 годах работал заместителем генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Надым», где непосредственно участвовал в запуске Бованенковского месторождения на Ямале. С 2013 года занимал должность главного исполнительного директора на проекте «Сахалин-2».

    Р.Дашков неоднократно награжден корпоративными и ведомственными наградами, в 2020 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Фото: «Сахалинская Энергия»

     


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