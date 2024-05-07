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Назначен новый гендиректор ОЭЗ «Лотос»
07.05.2024

Назначен новый гендиректор ОЭЗ «Лотос»

    • Новым генеральным директором АО «ОЭЗ «Лотос» назначен возглавил Александр Ким. Назначение согласовано советом директоров АО «ОЭЗ «Лотос», сообщается на сайте компании.

    А.Ким родился 3 марта 1968 года, окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (Технический университет) по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности», а также имеет профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в сфере государственного и муниципального управления.

    До настоящего времени А.Ким занимал должность директора Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», а также работал в ряде федеральных ведомств, таких как Минприроды, Минтранс, Федеральная таможенная служба и других.

    «У Сергея Милушкина, занимавшего должность генерального директора АО «ОЭЗ «Лотос» с 2015 года, завершился контракт. Он перешел на другую должность и будет работать в Москве», — пояснили в ОЭЗ «Лотос».

    Фото: ОЭЗ «Лотос»


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