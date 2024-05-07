Назначен новый гендиректор ОЭЗ «Лотос»

Новым генеральным директором АО «ОЭЗ «Лотос» назначен возглавил Александр Ким. Назначение согласовано советом директоров АО «ОЭЗ «Лотос», сообщается на сайте компании.

А.Ким родился 3 марта 1968 года, окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (Технический университет) по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности», а также имеет профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в сфере государственного и муниципального управления.

До настоящего времени А.Ким занимал должность директора Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», а также работал в ряде федеральных ведомств, таких как Минприроды, Минтранс, Федеральная таможенная служба и других.

«У Сергея Милушкина, занимавшего должность генерального директора АО «ОЭЗ «Лотос» с 2015 года, завершился контракт. Он перешел на другую должность и будет работать в Москве», — пояснили в ОЭЗ «Лотос».

Фото: ОЭЗ «Лотос»