Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершены ледокольные проводки в Азовском и Каспийском морях
12.03.2024

Завершены ледокольные проводки в Азовском и Каспийском морях

    • Период ледокольных проводок судов завершился в акваториях замерзающих морских портов Азовского и Каспийского морей и на подходах к ним, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    5 марта в связи с улучшением ледовой обстановки сняты ограничения судоходства в морских портах Астрахань и Оля и на Волго-Каспийском морском судоходном канале, с 1 марта завершен период ледокольных проводок в морских портах Азов, Таганрог и Ростов-на-Дону, с 22 февраля – в морском порту Ейск.

    В завершившемся сезоне ледовой навигации в Азовском море работали ледоколы ФГУП «Росморпорт» «Капитан Чудинов», «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Крутов», ледокол-буксир «Фанагория» и буксир ледового класса «Георгий Седов». В Каспийском море проводки выполняли ледоколы предприятия «Капитан Букаев», «Капитан Чечкин» и «Капитан Мецайк».

    Период ледокольных проводок на вход в замерзающие морские порты Азовского и Каспийского морей и обратно стартовал в середине декабря 2023 года.

    В настоящее время ледоколы ФГУП «Росморпорт» продолжают выполнять ледокольные проводки судов, следующих в российские морские порты Финского залива Балтийского моря, Японского, Белого и Охотского морей.

    «В состав крупнейшей в мире ледокольной флотилии предприятия входят 34 ледокола и буксира ледового класса», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2024
    Об инфраструктуре Каспийского региона на форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024»
    23-25 апреля 2024 в Астрахани пройдет III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024». […]
    Viva ConsultКаспийское мореКонференция
    0
    29.01.2024
    Правительство передало часть акватории Азовского моря Министерству обороны
    Правительство Российской Федерации распорядилось предоставить Министерству обороны РФ часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение […]
    Азовское мореМинистерство обороныПравительствоРаспоряжение
    0
    07.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10, 2024
    На 10 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение ставок фрахта. Так, ставка […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    25.01.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4, 2024
    На 4 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают падать. По данным брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    15.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2024
    На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение фрахтовых ставок. По данным […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    12.03.2024
    «Росморпорту» переданы 10 подводных гидротехнических сооружений в порту Калининград
    На основании распоряжения территориального управления Росимущества в Калининградской области от 30.01.2023 № 39-51-р и […]
    гидротехнические сооруженияКалининградпередачаРосморпорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.03.2024 Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай
    12.03.2024 Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2024
    12.03.2024 Первый поезд из Казани во Владивосток
    12.03.2024 Израиль ищет запасной порт
    12.03.2024 Казахстан запустил контейнерный поезд Сиань – Азербайджан
    12.03.2024 COSCO и OOCL по-прежнему заходят в порты Израиля
    Госрегулирование Показать всё
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    04.03.2024 Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    04.03.2024 Россия продолжит добровольное сокращение добычи и экспорта нефти
    01.03.2024 «Время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут» – В.Путин
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •