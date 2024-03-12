Завершены ледокольные проводки в Азовском и Каспийском морях

Период ледокольных проводок судов завершился в акваториях замерзающих морских портов Азовского и Каспийского морей и на подходах к ним, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

5 марта в связи с улучшением ледовой обстановки сняты ограничения судоходства в морских портах Астрахань и Оля и на Волго-Каспийском морском судоходном канале, с 1 марта завершен период ледокольных проводок в морских портах Азов, Таганрог и Ростов-на-Дону, с 22 февраля – в морском порту Ейск.

В завершившемся сезоне ледовой навигации в Азовском море работали ледоколы ФГУП «Росморпорт» «Капитан Чудинов», «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Крутов», ледокол-буксир «Фанагория» и буксир ледового класса «Георгий Седов». В Каспийском море проводки выполняли ледоколы предприятия «Капитан Букаев», «Капитан Чечкин» и «Капитан Мецайк».

Период ледокольных проводок на вход в замерзающие морские порты Азовского и Каспийского морей и обратно стартовал в середине декабря 2023 года.

В настоящее время ледоколы ФГУП «Росморпорт» продолжают выполнять ледокольные проводки судов, следующих в российские морские порты Финского залива Балтийского моря, Японского, Белого и Охотского морей.

«В состав крупнейшей в мире ледокольной флотилии предприятия входят 34 ледокола и буксира ледового класса», – говорится в пресс-релизе.

Фото: ФГУП «Росморпорт»