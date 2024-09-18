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Маршрут по Севморпути раскатывают «арктической электричкой»
18.09.2024

Маршрут по Севморпути раскатывают «арктической электричкой»

    • Спрос на каботажные перевозки по Северному морскому пути растет в разы, заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, выступая на сессии «Северный морской путь и его логистические возможности» в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в начале сентября. Совместный проект Минвостокразвития и «Росатома» по развитию каботажных перевозок доказал свою востребованность, уверен он.

    «Для нашей страны Северный морской путь также важен, – подчеркнул Г.Гусейнов. – Из 36 млн тонн грузов, доставленных по этому маршруту в 2023, больше 1 млн тонн — в рамках северного завоза, который обеспечивает возможность жизни для 3 млн человек в нашей стране, живущих в труднодоступных местах России».

    Развитие каботажных перевозок по СМП сократит как стоимость, так и сроки поставок продукции в обоих направлениях. «Не секрет, раньше, чтобы отправить два-три контейнера из Архангельска на Восток, надо было фрахтовать целое судно. Мы же запустили «морскую электричку» — не по тяге, а по принципу движения – со всеми остановками. Мы включили в этот маршрут 14 портов, начиная от Санкт-Петербурга до порта Восточный, в этом году мы добавили два порта – Магадан и Корсаков». 

    «Судно идет по Севморпути и забирает все попутные грузы. В первый год так доставили 10 тыс. тонн грузов. Может быть, в масштабе СМП это капля в море. В прошлом году — уже 20 тыс. тонн, удвоили. Но мы видим, как каждый год растет спрос. Теперь, на третий год, уже выполнили три рейса с полной загрузкой и в итоге явно превысим все показатели. У нас заполняемость судна 100%», – рассказал Г.Гусейнов.

    «Мировой глобальный рынок растет, спрос увеличивается, меняются маршруты, они удлиняются. Международные индексы контейнерных перевозок выросли за последние годы более чем в два раза. Это делает в разы привлекательнее Северный морской путь как еще один международный коридор, – считает замминистра. – И вот в этом контексте роль нашей страны в глобальной мировой экономике огромна. Для нас это не просто экономические маршруты, это для нас суверенный маршрут, который нам и нашим друзьям позволяет перевозить грузы из Азии в Европу».

    Год от года международная востребованность СМП будет только нарастать, и в этом контексте Российской Федерации есть что предложить зарубежным партнерам. «Северный морской путь — это не просто ледокольный флот, это инфраструктура, я бы ее сравнил с дорогой. У нас же не просто дорога, дорогу убирают, чистят, это услуга. Она обеспечена огромным спектром ежедневной работы, начиная от спутниковой группировки, наземной инфраструктуры, инфраструктуры безопасности судоходства, до атомного и ледокольного флота. Это все комплекс, который позволяет как услугу предоставить этот маршрут для безопасного судоходства», – резюмировал Г.Гусейнов.

    Фото: SeaNews


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