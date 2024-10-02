«ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории СМП контейнеровоза

«ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории Северного морского пути контейнеровоза, сообщил в своем телеграм-канале «Росатом».

Судно «Flying Fish 1» вышло из Санкт-Петербурга в китайский порт Циндао. Длина судна – 294 м, на его борту – 664 двадцатифутовых контейнера и 1727 сорокафутовых (в общей сложности 40 966 тонн груза). Судно пересекло границу Севморпути в районе мыса Желания и вышло из акватории трассы в районе мыса Дежнева.

«Проводки больших судов, обладающих соответственно большой осадкой, подразумевают плавание только по глубоководным маршрутам. Маршрут плавания контейнеровоза был разработан в «ГлавСевморпути», в соответствии с этим условием и со складывающейся и прогнозируемой на момент прохода ледовой обстановкой. Контейнеровоз успешно прошел Севморпуть за почти 6 суток со средней скоростью 15,5 узлов», – отметил руководитель «ГлавСевморпути» Сергей Зыбко.

Фото: телеграм-канал «Росатом»