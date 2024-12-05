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ВТБ профинансирует инфраструктуру Северного морского пути
05.12.2024

ВТБ профинансирует инфраструктуру Северного морского пути

    • 4 декабря Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба министерства, соглашение направлено на расширение взаимодействия министерства и банка в сфере транспортной и портовой инфраструктуры Северного морского пути, финансирование проектов в приоритетных отраслях, разработку новых инструментов развития, господдержки и государственно-частного партнерства.

    Подписи под документом поставили замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев и заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

    «Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, с учетом новых вызовов, актуализируются и донастраиваются механизмы государственной поддержки, которые уже позволили приступить к реализации в Арктике 945 новых инвестиционных проектов объемом свыше 2 трлн рублей. Предстоит много работы, и Банк ВТБ примет в ней самое активное участие – как при реализации инвестиционных, так и социальных инициатив», – сказал В.Алтабаев.

    «Проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока и Арктики, имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания со стороны государства и финансовых институтов. ВТБ принимает участие в финансировании различных проектов на территории Арктической зоны и Дальнего Востока с 2012 года, занимая лидирующие позиции на протяжении последних лет по объемам финансирования создания инфраструктуры Северного морского пути. Еще одно направление нашего повышенного внимания – социально значимые проекты в регионах Крайнего Севера», – отметил В.Лукьяненко.

    Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках XV Инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!», который проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве.

    Фото: Минвостокразвития


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