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Порты США получили гранты
19.11.2024

Порты США получили гранты

    • Морская администрация США планирует инвестировать 580 млн долларов в инфраструктуру портов. Как сообщает Splash, финансирование будет направлено на реализацию 31 проекта, нацеленных на повышение пропускной способности и эффективности морских и речных портов, а также портов Великих озер.

    Самую большую сумму – 53,5 млн долларов – получит порт Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) на проект по реконструкции причалов. Проект порта Эверглейдс (штат Флорида) по сокращению выбросов профинансируют на 53,3 млн долларов.

    Порт Дон Янг на Аляске выиграл 50 млн долларов. Средства пойдут на строительство универсального грузового терминала. На модернизацию терминала потратит 49,5 млн долларов порт Окленд.

    Финансирование через гранты входит в Программу развития портовой инфраструктуры Морской администрации США. На эту программу выделено в общей сложности 2,25 млрд долларов, 653 млн из которых было потрачено осенью 2023 года на финансирование 41 проекта по развитию портов США.

    Напомним, в конце октября президент США Джо Байден объявил об инвестициях в размере 3 млрд долларов в модернизацию в рамках программы «Чистый порт». Больше всего средств получат администрация портов Нью-Йорк и Нью-Джерси ($344 млн), Port of Oakland (322 млн долларов), портовые власти штатов Мэриленд (147 млн) и Джорджия (49 млн), администрация порта Филадельфия (77,7 млн), альянс портов Северо-Запада (3 млн), администрации портов Пуэрто-Рико (1,8 млн) и Хьюстона (3 млн).

    Фото: порт Дон Янг


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