«Нельзя продать то, чего у вас нет»

Северный морской путь меняет правила игры в мировой логистике, он нужен миру. Это транспортный коридор надежный, быстрый и экологичный. Об этом заявил председатель группы, CEO DP World Султан Ахмед Бин Сулайем в ходе сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» в рамках ПМЭФ-2024.

«Мы заинтересованы в Северном морском пути. Он по-настоящему меняет правила игры. Сейчас цепочки поставок ненадежные в силу геополитических проблем и других рисков, – сказал Султан Ахмед Бин Сулайем. – Люди сегодня не смотрят на стоимость перевозки, они хотят знать, будет ли доставлен груз в принципе и когда. Срок доставки очень важен. И Севморпуть в этом плане надежнее, быстрее, дешевле и экологичнее».

«Когда вы используете Северный морской путь, Суэцкий канал, то получаете все эти километры между Токио и Лондоном. Северный морской путь получается короче. Тут логика. Он нам нужен, – продолжил спикер. – И мы верим, что вместе с хабом во Владивостоке и Мурманске он будет очень хорошо работать. Это изменит ситуацию к лучшему».

По словам спикера, придать импульс развитию СМП необходимо уже сейчас. «Нельзя продать то, чего у вас нас нет. Как я могу продавать это? Если его нет, как можно заниматься его продвижением? Когда вы скажете кому-то, что вот так это будет проходить, а вот так это будет проходить. Покажешь старый путь, покажешь Северный морской путь. Кто скажет – нет-нет? Здесь вы побеждаете. Но важно начинать. Мы верим, что это поможет миру. Сегодня очень много сложностей в цепочках поставок, задержки грузов. И здесь альтернатива, которая нужна, и нужна уже сейчас», – резюмировал Султан Ахмед Бин Сулайем.

Фото: SeaNews