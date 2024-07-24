В порту Архангельск началась погрузка судна для первого в этом году субсидируемого рейса

В порту Архангельск стартовала погрузка судна, которое совершит первый в этом году субсидируемый рейс. Грузовое судно «Lady D» под российским флагом пройдет по маршруту Архангельск – Певек – Корсаков – Находка – Магадан – Петропавловск-Камчатский – Певек – Мурманск и доставит грузы северного завоза, строительные материалы и продукцию российских экспортеров по льготным тарифам морского фрахта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Грузовое судно «Lady D» готовится к выходу в первый в этом году субсидируемый из федерального бюджета каботажный рейс по Северному морскому пути.

«Отправка грузов по льготному тарифу стала возможной после того, как год назад, в августе 2023-го, правительство РФ расширило параметры программы субсидирования перевозок по Северному морскому пути. Благодаря этому к субсидируемым перевозкам теперь можно привлекать суда по договору фрахта – стоимость такой услуги в полтора-два раза ниже коммерческой цены. Всё это делает перевозку грузов более выгодной и востребованной у грузоотправителей», – говорится в пресс-релизе.

Морской порт Архангельск получил статус порта отправления в 2023 году – тогда из столицы Поморья был отправлен один рейс. В этом году сформировано расписание на два рейса из Архангельска: в июле и августе. Таким образом, Архангельск стал основной точкой входа для транспортировки грузов по Северному морскому пути.

На борту судна «Lady D» будут отправлены грузы северного завоза, минеральные добавки в биг-бэгах для промышленников Чукотки, металлоконструкции для строительства мостов в Певеке, а также экспортная продукция региональных предприятий лесопромышленного комплекса. Время в пути составит порядка 70 суток с учетом остановок и погрузочно-разгрузочных работ во всех портах. Выход судна планируется с максимально возможной загрузкой – порядка 6 тысяч тонн.

«Пиломатериалы, которые наши предприятия экспортируют в Китай, будут доставлены до Находки, там их перегрузят и доставят до места назначения. Российские экспортеры проявляют повышенный интерес к таким рейсам – это возможность доставки грузов по льготным тарифам морского фрахта, минуя загруженный Восточный полигон железных дорог», – сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По словам министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгении Шелюк, субсидированные перевозки направлены на создание и «раскатку» новых логистических цепочек и предоставляют грузовладельцам и предпринимателям равнодоступную возможность перевозки по льготным тарифам широкой номенклатуры грузов между морскими портами.

Следующий субсидированный рейс планируется к отправке в начале августа. Он проследует по маршруту Архангельск – Певек – Архангельск с грузами северного завоза.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области