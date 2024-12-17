В Москве обсудили проблемы и вызовы железнодорожной отрасли – 2024

В Москве 12 декабря прошла XXII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». Организатором выступил журнал «РЖД-Партнер».

Участники обсудили самые острые вопросы: в пул тем, предложенных для рассмотрения гостям, вошли как состояние экономики России, так и транспортного сектора в частности – с акцентом на железнодорожные перевозки. Мероприятие посетили 218 человек, еще 60 стали онлайн-слушателями.

Конференция открылась деловым завтраком: спикерами на нем в этом году стали доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев и профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук Наталья Зубаревич.

Оба эксперта позитивных оценок не дали. И. Николаев текущее состояние эксперт назвал предстагфляционным. «Если темпы экономического роста уходят у нас в минус или держатся на уровне около нуля, а инфляция растет, то это то, что называется стагфляцией», – объяснил он. По его прогнозам, в следующем году темпы экономического роста еще сохранятся в положительном поле, но это не очень устойчивая тенденция на будущее.

В основную программу конференции вошли пленарная сессия, где были рассмотрены самые крупные проблемы железнодорожного сегмента транспортной отрасли: это и ухудшение показателей погрузки, и влияние на отрасль мер по борьбе с «лишним» парком, и кадровые проблемы. Как отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук, начавший пленарную сессию, за последние 12 лет, по его данным, железная дорога потеряла 120 млн тонн груза. Он добавил, что потери грузовой базы произошли на фоне реализации инвестпрограммы ОАО «РЖД» по наращиванию провозной способности инфраструктуры. Конкретно в 2024 году – с января по ноябрь – снижение погрузки составило 4,4%.

Одним из факторов, влияющих на ухудшение эксплуатационных показателей, эксперты назвали кадровую обстановку. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин обозначил проблему так «Высококлассные специалисты вышли на пенсию, оставшиеся обладают низкой квалификацией. Сокращения персонала предыдущих лет дают свой негативный эффект».

Более узкие, но не менее важные для транспортной отрасли вопросы участники обсуждали на отдельных дискуссиях – там были затронуты актуальные темы, связанные с цифровизацией отрасли, организацией мультимодальных перевозок, тарифообразованием, вагоностроением и вагоноремонтом. Везде эксперты и игроки рынка делились проблемными моментами, пытаясь совместно найти их решения. Так, на вагоностроителей регулирование порожнего парка со стороны РЖД оказало сильное влияние. С путей вагоностроительных заводов не могут выйти свыше 4 тыс. вагонов, заявил исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» Евгений Семенов. К слову, такая ситуация также повлияла и на работу персонала вагоностроительных заводов: «Более 23 тыс. человек могут уйти в отпуск не на 11 дней, как все мы, а уйдут уже с 16 декабря. Это необдуманные шаги владельца инфраструктуры».

Завершилась конференция праздничным предновогодним фуршетом.

Фото: РЖД-Партнер