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III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024»
02.04.2024

Директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева выступит на форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024»

    • Директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева будет одним из модераторов III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2024». Е.Шелеметьева также выступит с докладом на панельной сессии «Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона».

    Напомним, III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», организованный ВИВА КОНСАЛТ и Ассоциацией «Афанасий Никитин», пройдет 23-25 апреля 2024 года в Астрахани.

    В программе форума – сессии:

    • Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона
    • Водный транспорт Каспия и Волжского речного бассейна
    • Жд и автомобильный транспорт региона
    • Логистика и деньги: бесшовная транспортная и финансовая среда

    Подробно с ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайтах: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian/ или https://forumcaspian.ru/#reg

    Фото: Вива Консалт

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