Директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева выступит на форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024»

Директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева будет одним из модераторов III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2024». Е.Шелеметьева также выступит с докладом на панельной сессии «Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона».
Напомним, III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», организованный ВИВА КОНСАЛТ и Ассоциацией «Афанасий Никитин», пройдет 23-25 апреля 2024 года в Астрахани.
В программе форума – сессии:
- Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона
- Водный транспорт Каспия и Волжского речного бассейна
- Жд и автомобильный транспорт региона
- Логистика и деньги: бесшовная транспортная и финансовая среда
Подробно с ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайтах: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian/ или https://forumcaspian.ru/#reg
Фото: Вива Консалт
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